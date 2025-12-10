Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años

El contexto El músico, leyenda del rock español, tuvo que retirarse de los escenarios por un problema de salud hace un año.

El músico extremeño Robe Iniesta, líder de Extremoduro, ha fallecido a los 63 años. Su agencia de comunicación informó sobre la pérdida de esta leyenda del rock español, quien fue galardonado con la Medalla de Oro a las Bellas Artes 2024. Robe, descrito como un gran filósofo y humanista, dejó una huella imborrable en quienes trabajaron con él. Hace un año, tuvo que suspender conciertos debido a un tromboembolismo pulmonar. Su legado, lleno de valores humanos, perdurará en escuelas y universidades de habla hispana. Pronto se anunciarán detalles sobre su homenaje en Plasencia.

El músico extremeño Robe Iniesta, líder de Extremoduro, ha fallecido este miércoles a los 63 años. Su agencia de comunicación ha comunicado la triste noticia del fallecimiento de la leyenda del rock español, que recibió la Medalla de oro a las Bellas Artes 2024.

"Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones. Pero por encima de todo esto, hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona", recoge el comunicado.

Hace un año conocíamos que Roberto 'Robe' Iniesta se veía obligado a suspender sus conciertos tras serle diagnosticado un "tromboembolismo pulmonar", una patología que consiste en el bloqueo de una de las arterias de los pulmones por una sustancia que se ha movido desde otra parte del cuerpo a través del torrente sanguíneo.

Desde su agencia destacan la figura de Robe como "buen filósofo, jefe, hombre, artista, literato, cantante, compositor, líder político y líder social". También recuerdan su nombramiento como Hijo predilecto de Plasencia. "En nuestras manos está que esta obra maravillosa, llena de valores humanos, perdure y trascienda a través de las escuelas y universidades de habla hispana. El público le dio la vida y él se la dio a ellos. Gracias Robe, gracias maestro. Seguiremos siempre por el camino que nos has enseñado. ¡Al camino recto por el más torcido! ¡Vuela alto, hombre pájaro!", concluyen.

En los próximos días se conocerá el lugar y la hora del homenaje que tendrá lugar en Plasencia en memoria del cantante.

