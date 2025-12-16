Ni 'Doña' Manolita ni 'La Bruixa d'Or': la probabilidad de que te toque el Gordo es la misma compres donde compres

Desde el verano millones de españoles recopilan décimos de distintos puntos del país. Las colas de 'Doña Manolita' ya duran horas antes de llegar diciembre. Un experto estadista nos ayuda a entender por qué da igual dónde compres tu participación.

Jugar a la Lotería, la mayoría de las veces, se convierte en un acto de fe. En eso se basan muchos juegos de azar, al menos el de la Lotería de Navidad lleva años apelando a la "ilusión" en sus campañas del mes de diciembre.

¿Por qué? Porque son muchas las personas que esperan que sea el número de su participación el que salga del bombo. Un bombo que comparte con otros 100.000 números. Frente a millones de personas que participan.

Si seguimos atendiendo a los datos, sabemos que Soria es la provincia que más gasta en Lotería por habitante; que las comunidades autónomas que más dinero recaudan son Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia; y Madrid,

Cada Navidad, la conocida administración madrileña 'Doña Manolita' vende unos 80 millones de décimos, con una recaudación de 56 millones de euros.

Y por más datos que se reúnan, lo cierto es que a muchos no les salen las cuentas: aunque unas administraciones venden más que otras, aunque tengan más trayectoria histórica vendiendo el Gordo de Navidad, da igual dónde compres: la probabilidad de que nos toque el primer premio del sorteo sigue siendo la misma.

¡Ni ChatGPT puede adivinar el número del Gordo! Porque por mucho que se acuda a la estadística, no se puede dar con las cifras ganadoras. Te lo explica Javier Álvarez Liébana, doctor en Estadística y Matemático de la Universidad Complutense de Madrid.

La respuesta de un estadista: "El número de la lotería no se puede predecir"

El experto en estadística nos ayuda a entender que no hay trampa ni cartón, tampoco ningún secreto por el que existen administraciones donde 'tocan más premios'. Incluso en aquellas ciudades conde nunca ha tocado el Gordo,

Javier Álvarez Liébana analiza las probabilidades reales de éxito en el sorteo del Gordo de Navidad basándose, entre otras cosas, en el principio fundamental de probabilidad de la regla de Laplace: "Si solo compramos un número, la probabilidad sería de 0,00001 de ganar el Gordo"

Sabiendo esto, habrá quien crea que solo queda acudir a los ritual de 'la bruja de Tomelloso' para atraer la suerte con el fin de que nuestro número sea ese elegido por el azar.

En cuestiones de magia, Álvarez lo tiene claro: "Directamente son una estafa. El número de la lotería no se puede predecir. La lotería es un experimento aleatorio, es decir, cada número tiene exactamente las mismas posibilidades de salir."

Da igual dónde compres la Lotería: tu probabilidad de ganar no varía

Para los incrédulos, este experto en estadística realiza un visual experimento con arroz para entender las probabilidades. El resultado ofrece una respuesta clara: ni teniendo en cuenta los otros 15.000 premios que reparte el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, lo más fácil es que no te toque.

Entonces, ¿cómo es que hay administraciones de Lotería que siempre venden el Gordo? ¿cuál es su magia? Ninguna, solo probabilidad: "La probabilidad de que en una administración toque el premio no depende tanto de cuánta gente compre, si no de cuántos boletos haya comprado esa administración", responde el matemático.

"Al final Doña Manolita es una administración que compra prácticamente un tercio de los números que se pueden salir en el Gordo", indica Álvarez. Así, su probabilidad aumenta al 33%. "Pero eso no significa que aquellas personas que vayan a comprar doña Manolita tengan una probabilidad distinta. La probabilidad de que te toque el Gordo siempre es de 1 partido entre 100 mil."

