El Gordo de la Lotería de Navidad 2025 se va para el 79432

El primer premio de la Lotería de Navidad reparte 400.000 euros por décimo; eso sí, antes de impuestos: después del gravamen, el premio íntegro se queda en 328.000 euros netos. ¡Y ya ha salido!

¡Y ya ha salido el Gordo! El 79432. Ha sido a las 10:44 y lo han cantado los niños de San Ildefonso Italy Andrea Blanco Flores y Judith Sañaba Mangue Ondo.

Gran parte de los décimos agraciados han sido vendidos en León, en concreto, en La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón. También ha caído en Madrid.

El Gordo es el primero de los premios mayores de la Lotería de Navidad que, desde hace algunos años, ha ido 'bajando' a raíz del gravamen al que están sometidos los premios de sorteos y loterías. Mientras los niños y niñas de San Ildefonso cantan el premio por cuatro millones de euros, hay que recordar que se trata del premio a la serie. Dado que cada serie cuenta con 10 décimos, el premio por décimo es de 400.000 euros que, después de impuestos, se queda en 328.000 euros. Los otros 72.000 euros se van para las arcas del Estado en forma de impuestos.

El primer premio del sorteo navideño también reparte a aquellos que se hayan quedado cerca: los números anterior y posterior se llevan 2.000 euros por décimo; los números restantes de la centena, 100 euros; los décimos que tengan únicamente las dos últimas cifras se llevan otros 100 y, por último, el reintegro: recuperan los 20 euros del precio del décimo los acertantes que tengan la última cifra del Gordo.

Los premios de la Lotería de Navidad de 2025 se pueden empezar a cobrar hoy mismo. Una vez que Loterías y Apuestas publique los resultados oficiales del sorteo, los acertantes podrán acudir a alguna de las entidades bancarias para cobrar sus décimos, siempre que los tengan de manera física (y sin dañar) no hayan sido adquiridos a través de participaciones o papeletas.

Comprueba todos los números con el Lotómetro

Además del Gordo, hay otros 12 premios importantes a lo largo de la jornada. Y es habitual que los españoles participen en este sorteo con más de un número; para comprobar todos estos décimos, puedes recurrir al Lotómetro de laSexta, una herramienta que te permite comprobar qué números tienen premios y cuáles se han quedado sin premiar este 22 de diciembre.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.