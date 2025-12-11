Las supersticiones más insólitas para atraer la suerte en la Lotería de Navidad 2025

Desde entrar por el lado y con el pie "correcto" a la administración hasta frotar el décimo en objetos insólitos. En plena fiebre por la Lotería de Navidad, las supersticiones parecen multiplicarse cada año.

Parece que hay tantassupersticiones como personas que compran Lotería de Navidad. Cada temporada, los rituales para atraer la abundanciase reinventan, y este año no es la excepción. Alba Sánchez, colaboradora de Aruser@s, sorprende en el plató mostrando algunas de las prácticas más llamativas para ganarse el favor del azar.

Entre las supersticiones más extendidas, destaca la de acceder a la administración por el lado izquierdo, ya que, según explica, atrae más suerte que hacerlo por el derecho. Otra versión dicta que hay que entrar con el pie derecho en los días pares y con el pie izquierdo en los días impares.

Sin embargo, los rituales no acaban en la entrada del local. "Al recibir el décimo, hay que cogerlo con la mano opuesta a la que nos lo entrega el lotero, porque, de lo contrario, se rompe el hechizo", advierte la tertuliana. Por si fuera poco, muchos jugadores llevan el gesto aún más lejos y "frotan el décimo en la calva de una persona sin pelo" hasta en "la barriga de una embarazada".

Tras conocer las supersticiones, Angie Cárdenas confiesa entre risas lo que le sucedió camino a la adiministracion a elegir un décimo: "Vi un gato negro en la puerta, que en teoría tienes que pasarlo o esquivarlo...Lo pasé por delante". "¿Y luego no te preguntas por qué no te toca?", bromea Alfonso Arús.

Tatiana Arús reconoce por su parte que le "resultaría imposible" cumplir con todos los requisitos. "Después de toda la larga espera en la cola, no piensas en eso. El otro día solo quedaba un solo boleto del número que yo quería", concluye la colaboradora.

