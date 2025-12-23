Madrid sigue de suerte: estos son todos los premios de la Lotería de Navidad que han caído en la capital

El segundo premio de la Lotería de Navidad de 2025, el primer premio que se repartió en el sorteo, cayó íntegramente en Madrid

Madrid es, con diferencia, la ciudad más agraciada del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Un total de 19 administraciones madrileñas han partido alguno de los 13 premios de la jornada. Sólo dos quintos no se vendieron aquí.

Con una sonrisa y con una botella de champán a punto de abrir, Raquel Méndez, una de las trabajadoras de la administración de lotería de la madrileña calle del Barquillo, ha celebrado el segundo premio, el día de su cumpleaños y con la vista puesta en su jubilación. A los 20 minutos de arrancar el sorteo, Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao cantaban el 70048, la primera vez que sonaba algo diferente a los tradicionales "Mil euros" de la pedrea. El número había sido vendido de manera íntegra, las 198 series, los 1.980 décimos, cada uno premiado con 125.000 euros cada uno, y todos en la administración 'Barquillo 10'.

Raquel Méndez asegura que entregar este premio supone "salir por la puerta grande", ya que tiene en mente su jubilación y es, además, el día de su cumpleaños. El 70048 es un número atípico, y lo tenía en ventanilla, por lo que prácticamente todos los afortunados tienen en su poder un trozo de papel que cuesta 108.000 euros después de impuestos. El número lo repartió entre mucha gente del barrio, y también por varias empresas, entre ellas una conocida firma de moda, cuya sede en Vigo celebraba los casi 100 millones de euros que habían llegado allí.

Lo cierto es que Madrid siempre está entre las grandes afortunadas, y este año no iba a ser menos: en 19 administraciones diferentes se han repartido alguno de los 13 grandes premios, y en toda la capital podemos decir que han caído:

El Gordo, en una administración

El primer premio, que reparte 400.000 euros por décimo, ha caído este año entre Madrid y León. El número 79432 es el gran afortunado de la jornada y aunque en Madrid se vende muchísima lotería, este número sólo se había vendido en una administración de la capital, concretamente en 'Lotería 246', ubicada en la calle de Ricardo Ortiz, del barrio de Ciudad Lineal. Allí tenían disponibles 16 series de esta combinación, aunque la mayoría se fueron a la provincia de León: 117 series del Gordo se vendieron en La Bañeza; 50 en Villablino y 15, en La Pola de Gordón.

El tercer premio, en ocho administraciones de la capital

Como ya hemos dicho, el segundo ha caído únicamente en 'Barquillo 10', pero el tercer premio ha estado algo más repartido. El 90693, número que reparte 50.000 euros por décimo, ha sido vendido en al menos ocho administraciones. Las céntricas 'Lotería Ópera' y 'Doña Manolita' tenían una serie completa, igual que 'El elefante del Arenal' y 'La Pajarita', en las calles Arenal y Alcalá, respectivamente.

Décimos sueltos del tercer premio se han vendido en las administraciones en 'La más antigua' (calle de Santa Engracia), 'La pica de oro' (calle Narváez), 'La chulapa de Moncloa' (en el intercambiador de Moncloa) y en 'San Millán' (calle del Duque de Alba). Ya fuera de la ciudad, se han vendido también décimos sueltos en Alcalá de Henares, El Álamo y San Lorenzo del Escorial.

Los cuartos premios, en otras cinco administraciones

Los dos cuartos premios han sido vendidos en Madrid, ambos. El primero en salir (78477) se vendió únicamente en 'La pica de oro', donde tenían una serie completa —también se fue, dentro de la Comunidad, a Getafe y San Lorenzo del Escorial—; el segundo estuvo más repartido: el 25508ha sido vendido en cuatro administraciones distintas: 'Doña Manolita', 'Los Calvos' (calle Boltaña), 'El elefante de Arenal' y 'La chulapa de Moncloa'. Este segundo cuarto premio, además, también había sido dispensado en la administración de Lotería de la plaza Mayor de Chinchón.

Los quintos premios, en 12 administraciones de Madrid

En total son ocho los quintos premios que reparte la Lotería de Navidad. Son los más pequeños, pero también los más numerosos. Estas son las administraciones madrileñas donde se han vendido:

23112 - Una serie completa del primero de los quintos estaba disponible en 'La Pajarita' y un décimo, en el centro comercial Madrid Sur.

- Una serie completa del primero de los quintos estaba disponible en 'La Pajarita' y un décimo, en el centro comercial Madrid Sur. 60649 - Este décimo estuvo más repartido: una serie completa la tenían 'Los chulapos del Sol' (carrera de San Jerónimo), en la administración de la calle Bolívar 5, en 'La chulapa de Moncloa', en 'La pica de oro' y en 'Doña Manolita' —también en San Sebastián de los Reyes y San Lorenzo del Escorial—

- Este décimo estuvo más repartido: una serie completa la tenían 'Los chulapos del Sol' (carrera de San Jerónimo), en la administración de la calle Bolívar 5, en 'La chulapa de Moncloa', en 'La pica de oro' y en 'Doña Manolita' —también en San Sebastián de los Reyes y San Lorenzo del Escorial— 77715 - Dos series de este número las tenía ' Pares y Nones ' (Camino Viejo de Leganés, en el barrio de Carabanchel-Abrantes), la única de toda la capital que lo había vendido. Fuera de la ciudad, en San Lorenzo del Escorial vendieron 13 series completas y otros décimos sueltos, mientras que en cantidades más modestas también se vendió este número en Leganés y Móstoles.

- Dos series de este número las tenía ' ' (Camino Viejo de Leganés, en el barrio de Carabanchel-Abrantes), la única de toda la capital que lo había vendido. Fuera de la ciudad, en San Lorenzo del Escorial vendieron 13 series completas y otros décimos sueltos, mientras que en cantidades más modestas también se vendió este número en Leganés y Móstoles. 25412 - 'Las 3 herraduras' (calle Buendía, de Vallecas) y 'La isla del tesoro' (Santa Bárbara) son las dos administraciones que vendieron este premio, la primera de ellas, además, de manera masiva: 54 series se quedaron en el barrio vallecano .

- 'Las 3 herraduras' (calle Buendía, de Vallecas) y 'La isla del tesoro' (Santa Bárbara) son las dos administraciones que vendieron este premio, la primera de ellas, además, de manera masiva: . 61366 - El quinto de los quintos sólo se vendió en una administración madrileña: 188 series se quedaron en este punto de venta, en la carretera de Canillas del barrio de Hortaleza .

- El quinto de los quintos sólo se vendió en una administración madrileña: 188 series se quedaron en este punto de venta, en la carretera de Canillas del . 94273 - Este número fue el sexto quinto premio pero no se vendió en Madrid . Bueno, no en la capital: 41 series se vendieron en dos administraciones de Torrejón de Ardoz, concretamente en la ubicada en la calle Turín 1 y en la del centro comercial Parque Corredor.

- Este número fue el sexto quinto premio pero . Bueno, no en la capital: 41 series se vendieron en dos administraciones de Torrejón de Ardoz, concretamente en la ubicada en la calle Turín 1 y en la del centro comercial Parque Corredor. 41716 - Los últimos dos quintos premios tardaron en salir pero lo hicieron muy a la vez. El primero de los dos últimos fue este número, que se vendió principalmente en 'El Rayo', en la vallecana avenida de la Albufera, donde había 80 series; de hecho, fue un bar de Vallecas el que repartió la mayor parte de la suerte entre los vecinos. Dos series se repartieron entre 'La pica de oro' y 'Doña Manolita', mientras que fuera de la ciudad también hubo suerte en Algete y Arganda del Rey.

El último de los ocho quintos premios (18669) no olió Madrid, pero no está nada mal para la capital, ¿verdad?

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.