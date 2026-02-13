Encarnación Rico, policía y testigo del crimen de la 'viuda negra de Alicante': "Las explicaciones de Conchi no tenían lógica ni sentido"

Encarnación Rico recuerda en este vídeo el episodio que vivió como policía fuera de servicio, al ver cómo una mujer y un hombre asesinaban a otro en una playa de Alicante. "Ella decía que si era su marido, que si habían venido los negros a pegarle...".

La policía reconstruye lo que ocurrió en un aparcamiento de la playa de La Albufereta, en Alicante, un 20 de agosto de 2018. Les ayuda una testigo clave, Encarnación Rico, una policía fuera de servicio que presenció el crimen.

La agente explica en el vídeo sobre estas líneas que, al escuchar unos gritos "tremendos, desgarradores" decide acercarse al lugar del que provienen.

"En ese momento sale otra persona, que era una mujer porque se le veía la coleta, y mueve las manos como diciendo 'no pasa nada' y se va hacia ellos", recuerda Encarnación. Mientras tanto, el hombre que estaba con esta mujer "sigue dándole golpes hasta que el hombre de pantalón corto cae al suelo".

En ese momento, Encarnación echa a correr hacia ellos. Al llegar allí, señala que se encuentra entre una furgoneta y un coche a un hombre en el suelo y al otro, "el que le daba los golpes, encima de él". Al apartarlo, Encarnación se dio cuenta de lo que había ocurrido: "Le dije 'hostia, lo habéis matado'".

No hay posibilidad de reanimación. El cuerpo presenta 19 puñaladas. En ese momento, cuenta Encarnación, procede a identificarse como policía. La mujer le dice que la víctima es su marido, "que si habían venido los negros a pegarle...". Explicaciones que, para la agente, "no tiene ninguna lógica ni ningún sentido".

En ese momento la mujer se identifica como Conchi y le explica que "está operada, que si no está bien, que le duele mucho la espalda, que tiene una silla de ruedas en la furgoneta". Al bajar la silla y sentarse, llegaron los compañeros de Encarnación.

Dos agentes motorizados llegan al lugar de los hechos. En el cacheo que hacen al hombre detenido encuentran una especie de destornillador envuelto en plástico, pero le faltaba una parte. "Estuvimos intentando localizarla, pero no hubo manera", explica la policía.

