¿Cuánto te 'quita' Hacienda de la Lotería de Navidad de 2025 (y por qué es incorrecto decir que te lo 'quita')

Una imagen de un sorteo de la Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid

No todos los premios de la Lotería de Navidad pasan por Hacienda pero los que lo hacen 'empequeñecen'. Aunque no es del todo correcto decir que Hacienda nos 'quita' parte del premio: son impuestos.

El premio Gordo de la Lotería de Navidades, desde hace bastantes años, el mismo: cuatro millones de euros por serie. Teniendo en cuenta que cada serie está compuesta por 10 décimos, cada décimo se lleva 400.000 euros. Hubo un tiempo en el que los 400.000 euros iban íntegros para el ganador, pero en 2013, Cristóbal Montoro creó el gravamen especial que se aplica ahora a todos los premios de sorteos, incluidos los de la Lotería de Navidad.

Desde entonces, sí que han ido variando los premios si hablamos en términos netos: en un inicio, sólo estaban exentos de este impuesto los primeros 2.500 euros, cuantía que fue aumentando de manera progresiva hasta estancarse en los 40.000 euros, donde ha estado fijado el límite los últimos años. Esto quiere decir que los primeros 40.000 euros entran 'limpios' a los afortunados y del resto, el 20% se destina a impuestos que se van a las arcas del Estado.

En 2025, como ha ocurrido en los últimos años, sólo tres premios de la Lotería de Navidad están sujetos a este gravamen: el Gordo, el segundo y el tercer premio. El tercer premio, que reparte 50.000 euros por décimo, sólo 'pierde' en forma de impuestos el 20% de 10.000 euros —siguiendo la máxima de los primeros 40.000 libres de impuestos— por lo que en este caso, lo que se destina a Hacienda es una cantidad bastante baja: 2.000 euros. En el caso del Gordo, la cosa cambia: de los 400.000 euros del premio por décimo, el ganador se lleva 328.000 euros mientras que a Hacienda se van 72.000 euros. En la siguiente tabla puedes ver cuánto se lleva cada premiado con cada uno de los premios.

Ahora bien, es importante recalcar que quizás sea incorrecto decir que Hacienda 'quita' parte del premio, se trata de un impuesto que se va directamente a las arcas del Estado, por lo que es, como ocurre con el resto de impuestos, dinero que luego va destinado a sufragar servicios públicos esenciales, infraestructuras, medidas de protección social, seguridad, desarrollo económico o la propia Administración pública.

