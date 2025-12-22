El papa y el obispo, el loro de la suerte y los pingüinos: los primeros de la cola ya entran al Sorteo de la Lotería de Navidad

"¡Cuatro millones! ¡Cuatro millones! Rrrrr, rrrr!". Es el premio que asegura este loro de la suerte que Itzia, de 10 años y su familia van a ganar en esta Lotería de Navidad 2025. Ellos son algunos de los primeros de la cola para entrar en el Teatro Real a presenciar el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

La periodista de laSexta, Bea Correal, se encuentra allí para dar buena cuenta de todos los presentes en esa fila y de la fauna que en ella se encuentra, como los pingüinos que llevan varias noches al raso, resistiendo a la lluvia y a la nieve.

Pero nadie ha podido adelantar, para alivio de Alfonso Arús, a los clásicos de cada Navidad: el Papa y el Obispo. "No se les ha adelantado nadie. Ellos los primeros, la madre del papa también. Es la mujer a la que más cariño tienen en la cola. Y Manoli detrás, la tercera", informa Correal.

"Esta noche ha habido aquí temperaturas bajo cero. Estaban todos esta mañana cuando hemos llegado tempranito con unas caras de frío... ", dice la reportera en directo en Aruser@s. Para que tú no tengas que pasar frío y puedas comprobar si te ha tocado el Gordo desde la comodidad de tu hogar, desde laSexta.com hemos preparado este maravilloso lotómetro para ti. No olvides registrar ya tus números para ser el primero en saber si te llevas un pellizquito o mucho más.

