Qué día es el sorteo de la Lotería de Navidad (y por qué se habla de una posible suspensión)

Dos niños de San Ildefonso cantan los números y sus correspondientes premios al inicio del sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional este viernes en el Teatro Real de Madrid.

No siempre se ha celebrado el mismo día, pero desde hace años, el 22 de diciembre es el día de la Lotería de Navidad, truene o nieve, haya guerra o no. Incluso si hay una pandemia. Pero sí, existe una posibilidad de que se suspenda.

Quizás es algo que ocurre todos los años, aunque hay algunos que esta posibilidad resuena con más fuerza: ¿puede suspenderse el sorteo de la Lotería de Navidad? Partamos, en primer lugar, del inicio: cuándo se celebra. Los asiduos a este sorteo extraordinario de Lotería Nacional saben de sobra que siempre, desde hace mucho tiempo, el sorteo navideño tiene lugar el mismo día, en el mismo lugar: el 22 de diciembre, sea el día de la semana que sea, haga el tiempo que haga, estemos en situación de crisis o no. Y también desde hace mucho tiempo, se celebra en el Teatro Real de Madrid.

En 1892, este sorteo —que ya entonces lleva 80 años celebrándose— se celebró el 23 de diciembre y fue la primera vez que se llamó oficialmente 'Sorteo de Navidad', aunque hasta 1897 no se incluyeron estos términos en los décimos como tal. Con el tiempo, pasó a tener lugar el día 22 de diciembre, con el fin de dar margen a celebraciones pero, sobre todo, a trámites —cobrar los premios, básicamente—, según explican desde LaGuinda. Ahora bien, durante años, explican, si el 22 de diciembre caía en domingo, la celebración del sorteo se adelantaba al sábado 21. No fue hasta los años noventa cuando se fijó que siempre, independientemente del día de la semana, el sorteo de la Lotería de Navidad fuera el 22 de diciembre.

Inalterable desde sus inicios, el sorteo navideño nunca ha dejado de celebrarse, jamás. Ni siquiera durante la Guerra Civil española: de hecho, en 1938, en pleno conflicto, España celebró dos sorteos de Lotería navideña y, por lo tanto, se repartieron dos Gordos. Tampoco dejó de celebrarse durante la pandemia del covid: en diciembre de 2020, el mundo ya llevaba en pandemia casi un año, desde el momento en el que el virus SARS-CoV-2 'salió' de China para instalarse en todo el planeta. Aunque el periodo más oscuro de la pandemia del coronavirus en España se vivió entre marzo y junio de 2020, cuando se decretó un confinamiento obligatorio y prácticamente absoluto que duró 56 días, cuando volvieron a bajar las temperaturas, después del verano, regresó la crisis.

En octubre de 2020, la situación en el país volvía a ser grave, con brotes de contagio por todo el territorio, por lo que el Gobierno apeló a la "disciplina social" para tratar de evitar otro confinamiento forzoso. Y entre esas medidas de "disciplina social" estaba la de minimizar los contactos en periodos de pico, como suele ser el final del otoño y el invierno, cuando tienen lugar la mayor parte de los brotes de gripe y otros virus.

Teniendo en cuenta que la celebración de la Lotería de Navidad tiene lugar en un espacio cerrado, con escasa ventilación, como es el Teatro Real, se decidió celebrar el sorteo a puerta cerrada. Hubo sorteo, los niños cantaron los premios... pero no hubo decenas de personas en las butacas del teatro madrileño celebrando, ni disfraces entre los asistentes, ni los tradicionales festejos del 22 de diciembre.

¿Por qué se habla de suspender el sorteo?

Después de toda esta información quizás te estés preguntando por qué entonces en 2025 se está hablando de suspender el sorteo. En realidad, en ningún momento ha estado sobre la mesa esta posibilidad, pero sí es cierto que cada año se difunde la información que recoge el reglamento de la Lotería de Navidad, que prevé la posible suspensión del mismo.

Y sí, existe un posible caso en el que esto ocurriría, pero es bastante improbable: no ha ocurrido en más de 200 años, con guerras y pandemias de por medio, ¿por qué habría de ocurrir ahora? Esta posibilidad queda recogida en el artículo 32 de la Instrucción General de Loterías, donde se especifica este escenario:

Si ocurriese rotura o descomposición de algún globo u otro útil de los que se emplean para los sorteos, el presidente dispondrá que se componga inmediatamente, en caso de ser posible. Si no lo fuese y quedase inutilizada alguna pieza mecánica se continuará el acto hasta su terminación por los procedimientos manuales más adecuados a juicio de la Junta. El aplazamiento que se acuerde para dar lugar a esta modificación podrá ser ilimitado, permaneciendo las puertas del local abiertas al público todo el tiempo se tarde en resolver las incidencias y dar fin al sorteo. Si el acontecimiento o rotura fuese de tal índole que impidiese la continuación del acto, se dará por suspendido, extendiéndose acta en que conste lo sucedido y la decisión de la Junta. Esta procurará por todos los medios conservar los documentos y bolas de números y premios ya insaculadas, detallándolas en la citada acta, que se remitirá al Ministerio de Hacienda para que tenga conocimiento del caso y pueda resolver lo conveniente. De la decisión de la Junta se dará conocimiento inmediato a los asistentes al sorteo, y el acuerdo ministerial se publicará en su día en el Boletín Oficial del Estado.

