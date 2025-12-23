Estos son todos los premios de la Lotería del Niño 2026, el primer gran sorteo del año

Ahora

Para 2026, Loterías y Apuestas del Estado ha puesto a la venta 55 series de cada uno de los 100.000 números que entran en juego. Estos son los principales premios del sorteo.

El lotero Víctor Fernández (2d), celebra este lunes con cava junto a sus empleadas el haber vendido una serie del segundo premio del sorteo extraordinario de El Niño, el número 06766, en la administración del centro comercial de Las Arenas en Barcelona.El lotero Víctor Fernández (2d), celebra este lunes con cava junto a sus empleadas el haber vendido una serie del segundo premio del sorteo extraordinario de El Niño, el número 06766, en la administración del centro comercial de Las Arenas en Barcelona.EFE/Andreu Dalmau

En cuanto termina la Lotería de Navidad, arranca la campaña del sorteo del Niño. Se trata del primer gran sorteo extraordinario del año que organiza Loterías y Apuestas del Estado, un evento que recibe este nombre oficialmente desde 1966 —aunque de manera oficiosa ya lo hacía antes—. Con mucha menos historia que el del 22 de diciembre, y también con premios más pequeños, no deja de ser un pequeño sorteo muy especial, con muchas más probabilidades de llevarse un pellizquito.

El sorteo del Niño tiene lugar el martes 6 de enero, día de Reyes, a las 12:00h de la mañana. A diferencia del sorteo navideño, éste se celebra en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, y también a diferencia de aquél, el del Niño utiliza un sistema de bombos múltiples: un bombo para cada uno de los cinco dígitos que componen los números de los grandes premios, en los que entran únicamente 10 bolas, con los números del 0 al 9.

En este sorteo se reparten tres premios principales: un primero, de dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo); un segundo, de 750.000 euros a la serie (75.000 euros por décimo); y un tercero, de cuarto de millón a la serie (25.000 euros por décimo). El tercero está libre de impuestos, mientras que del primero y el segundo una parte se va para Hacienda. Pero además de estos, a lo largo del sorteo se realizan otras extracciones que conforman otros números, con menos dígitos, que también reparten premios: las extracciones de cuatro cifras reparten 350 euros al décimo; las de tres, 100 euros y por último, las extracciones de dos cifras, 40 euros, el doble de lo invertido.

La emisión para el sorteo del Niño de 2026 asciende a 1.100 millones de euros, de los cuales el 70% es lo que puede destinarse a premios. ¿Y por qué, si todo parece que es un sorteo más pequeño, siempre se dice que en el Niño toca más que en la Lotería de Navidad? Porque es verdad: los premios son más pequeños, sí, pero se reparten más. Si en la Lotería de Navidad hay algo más de 15.000 posibles premios, entre los grandes, las aproximaciones y las terminaciones, en el sorteo del 6 de enero el total de premios es de 37.920, entre grandes premios, extracciones menores, aproximaciones y diferentes tipos de reintegros.

