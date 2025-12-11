Preguntas y respuestas sobre la Lotería de Navidad en 1 minuto, contadas desde dentro de SELAE

Juan Antonio López fue subdirector de Juegos de Loterías y Apuestas del Estado y nos cuenta de primera mano los entresijos de este fenómeno social que cada año protagoniza el 22 de diciembre en España con sus "miiiil eeeeeuroooos".

El sorteo de la Lotería de Navidad reparte cada año más de 15 mil premios. Y lleva haciéndolo prácticamente desde sus inicios a principios del siglo XIX. Concretamente, el sorteo del Gordo de Navidad nació en 1812 durante el reinado de Carlos III.

Nos lo cuenta desde dentro Juan Antonio López, quien en 2023 ocupaba el puesto de subdirector de juegos de Loterías y Apuestas del Estado. Explica cómo, en sus orígenes, la Lotería se creó con el fin de obtener recursos para la Hacienda pública, algo así como "un impuesto voluntario".

Como uno de los responsables de este juego en el que participan 8 de cada 10 españoles, analiza cómo la Lotería de Navidad pasó de ser un mero método recaudador a convertirse en un fenómeno social que va mucho más allá de lo que supone un simple juego.

¿Es este el único sorteo de Lotería de Navidad en el mundo?

"Este juego lo han intentado copiar en otros países de nuestro entorno del mundo y es imposible" explica Juan Antonio López.

Aunque en países como México, Francia o Reino Unido existen sorteos especiales que cierran el año con un bote especial, el evento singular de la Lotería de Navidad española, con su tradición, denominación y estructura, es único de España.

¿Cuánto dinero se lleva el Estado por la Lotería de Navidad?

"En torno a 3.000.000 de euros", al menos esa fue la cifra en 2022, según indica Juan Antonio López. Lo cierto es que "el 70% se distribuye en premios" y el 30% restante iría a parar a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), de la que el Estado es dueño. "Entonces todos los beneficios van a los Presupuestos Generales del Estado", aclara López.

¿Cómo tributan los premios de la Lotería de Navidad?

Como sabemos, en España los premios de sorteos y loterías de este tipo están sujetos a un régimen fiscal específico, un gravamen especial. Si el premio es inferior o igual a 40.000 € "están exentos de impuestos y a partir de 40.000 € se aplica el 20% del valor del premio" para tributar.

→ Más información: ¿Cuánto te 'quita' Hacienda de la Lotería de Navidad de 2025 (y por qué es incorrecto decir que te lo 'quita')

¿Cuántos décimos de la Lotería de Navidad se ponen a la venta?

"La lotería tiene 100.000 números: desde el 0000 hasta el 99.999" explica el subdirector, "si no hubiera nada más que esos números, jugarían solo 100.000 personas" y nos quedaríamos todos los demás sin jugar.

"Como lógicamente hay una demanda mucho más grande, se hace una serie [1 millón de décimos] de cada uno de esos 100.000 números, cuando hace falta dos, pues dos" y así hasta alcanzar, por ejemplo, las 185 series que imprimieron en 2023, "pero los números son los mismos", indica.

"Conforme evolucionan las ventas vamos ajustando el número de series. Imprimimos, más o menos, a demanda: nosotros encargamos a la Fábrica de la Moneda y los va haciendo conforme se ha pedido" explica Juan Antonio.

¿Qué ocurre con los décimos premiados que no se han vendido?

Puede pasar: de cada número que entra al bombo se imprimen varias 'sábanas' o 'billetes' con 10 décimos cada una. Si un número sale ganador pero, por casualidad, existen décimos que no se han vendido "ese premio no se reparte, luego entonces se lo queda el Estado" aclara Juan Antonio.

________

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de Equipo de Investigación. Puedes ver el programa completo de 'A la caza del Gordo', en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.