Óscar Puente, reprobado en el Congreso con la abstención de Junts, Podemos, BNG, Coalición Canaria y ERC

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha sido reprobado por séptima vez, esta vez en el Congreso, con el apoyo de PP y Vox y la abstención de Junts, ERC, Podemos, BNG y Coalición Canaria. La censura, impulsada por el PP, se debe a las supuestas responsabilidades de Puente en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, que dejaron 47 fallecidos. La proposición no de ley aprobada en la Cámara Baja solicita su cese por ignorar alertas sobre el caos en el sistema ferroviario, incumplir leyes de seguridad, no actualizar protocolos y generar alarma social.

En concreto, la proposición no de ley aprobada en la Cámara Baja propone el cese de Puente "por ignorar todas las incidencias, advertencias, datos, y al Parlamento, alertas todas ellas del caos en el sistema ferroviario".

El Congreso también ha reprobado al ministro, según consta en el escrito de la propuesta, por incumplir la ley para mejorar la calidad y seguridad en el sistema, por no actualizar los protocolos de inspección y mantenimiento a las actuales condiciones de densidad de tráfico; la falta de ejecución real; y por la alarma social generada en todo el territorio.

