Por séptima vez en el Parlamento

Óscar Puente, reprobado en el Congreso con la abstención de Junts, Podemos, BNG, Coalición Canaria y ERC

Los detalles En total, el ministro de Transportes ya ha sido reprobado tres veces en el Congreso y otras cuatro en el Senado. La censura de este jueves ha sido impulsada por el PP.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este martes en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha sido reprobado por séptima vez en el Parlamento, en esta ocasión en el Congreso y gracias al voto favorable de PP y Vox y la abstención de Junts, Esquerra Republicana (ERC), Podemos, BNG y Coalición Canaria.

En total, Puente ya ha sido reprobado tres veces en el Congreso y otras cuatro en el Senado. La censura de este jueves ha sido impulsada por el PP y se ha pedido por las supuestas responsabilidades que tiene el ministro en los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) en los que fallecieron 47 personas.

En concreto, la proposición no de ley aprobada en la Cámara Baja propone el cese de Puente "por ignorar todas las incidencias, advertencias, datos, y al Parlamento, alertas todas ellas del caos en el sistema ferroviario".

El Congreso también ha reprobado al ministro, según consta en el escrito de la propuesta, por incumplir la ley para mejorar la calidad y seguridad en el sistema, por no actualizar los protocolos de inspección y mantenimiento a las actuales condiciones de densidad de tráfico; la falta de ejecución real; y por la alarma social generada en todo el territorio.

