MAPA | Dónde han caído el segundo y el cuarto premio de la Lotería de Navidad de 2025

MAPA | Así han caído el Gordo y el resto de premios de la Lotería de Navidad de 2025

El segundo premio ha sido el primero en caer en este sorteo de la Lotería de Navidad: en la primera tabla, el primer premio que los niños han cantado ha repartido 1,25 millones de euros la serie.

Hay premios más madrugadores que otros y en 2025, el segundo premio ha sido el más tempranero. En un sorteo de Lotería de Navidad que tiene lugar recién estrenado el invierno, tras una fría noche en la que muchas personas han estado haciendo cola para disfrutar del sorteo en directo, poco han tenido que esperar los asistentes al Teatro Real para entrar en calor. El cálido y festivo ambiente del salón principal ha visto cómo se elevaba la temperatura a los pocos minutos de empezar a girar los bombos, cuando, en la primera tabla, Ángel Abaga y Samanta Fuster han sido los encargados de cantar el primer premio de la jornada: nada más y nada menos que un segundo premio.

El 70048 ha sido la emoción de estos pequeños, que en la primera tabla ya han podido cantar no sólo uno de los grandes premios, sino el segundo de mayor cuantía: 1,25 millones de euros la serie, 125.000 euros por décimo (antes de impuestos). El número en cuestión ha sido vendido de manera íntegra en Madrid, concretamente en la administración de Lotería Barquillo 10, que lleva este nombre por la dirección en la que se encuentra. Una media hora ha tardado en salir el siguiente: en la segunda tabla ya se ha cantado el 78477, número que se ha llevado el primero de los dos cuartos premios, que ha estado algo más repartido que el segundo.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.