Rubio llama a una "alianza fuerte" con Europa pero con las exigencias de Trump: "Reclama reciprocidad de sus amigos europeos"

En Múnich, Marco Rubio, representando a EEUU en ausencia de Donald Trump, destacó la disposición de su país para liderar la restauración del orden mundial junto a Europa. Rubio enfatizó los lazos históricos y culturales entre ambos continentes, subrayando la importancia de la cooperación para preservar la civilización occidental. Criticó las migraciones masivas y abogó por una soberanía nacional que mantenga el equilibrio en Occidente. Además, llamó a reconstruir instituciones globales como la ONU, criticando su ineficacia actual. Rubio instó a fortalecer la alianza transatlántica, destacando la necesidad de aliados fuertes y capaces de defenderse, para revitalizar Occidente y enfrentar desafíos globales.

Era uno de los momentos más esperados de Múnich. Una de las comparecencias que más expectación había creado en el encuentro entre Europa y EEUU. En la cita de Alemania. En una en la que, sin Donald Trump, Marco Rubio ha ejercido de representante norteamericano.

"Estamos dispuestos a asumir la tarea de la restauración del orden mundial, pero esperamos hacerlo con vosotros. EEUU y Europa deben estar juntos, porque aunque nuestro país se fundó hace 150 años los lazos siempre han estado ahí", ha expresado para comenzar su participación.

Y es que ha hablado, en un primer momento, de la historia: "Fueron países y personas que construyeron EEUU con la fe cristiana, y este es un enlace que no debería romperse entre el nuevo mundo y el antiguo. Nos une la fe, la cultura, la lengua... nos unen nuestros ancestros y los sacrificios que hicieron por una civilización conjunta. Somos sus herederos, y somos demasiado directos y urgentes en nuestras necesidades. Trump exige, por eso, reciprocidad de sus amigos y aliados de Europa".

"Porque nos preocupamos por vuestro futuro y por el nuestro. Nos preocupa Europa. Queremos una Europa que sobreviva. Esta conferencia no solo trata de temas técnicos. De cuánto vamos a gastar y dónde. La clave es qué estamos defendiendo, porque los ejércitos no luchan porque sí. Luchan por los pueblos y naciones. Por un modo de vivir", ha insistido Rubio.

El secretario de Estado de EEUU ha proseguido con su discurso, recordando la importancia de Europa: "Es aquí donde surgieron la semilla de la libertad y el mundo de las universidades. El imperio de la ley y la revolución científica. Aquí están los grandes genios. Tenemos la Capilla Sixtina. La Gran Catedral de Colonia. No es solo un testimonio de la grandeza de nuestro pasado, son elementos que nos indican el camino hacia el futuro".

"Hay que asumir sin miedo nuestra herencia", ha apuntado, para cargar contra las "migraciones masivas" que, según él, "transforman y eliminan el equilibrio en Occidente": "Y esto no es ni xenofobia ni odio. Es un acto de soberanía nacional. No hacer nada no es solo abdicar en una obligación para con el pueblo sino también una amenaza a nuestra sociedad".

Rubio, llama a reconstruir la ONU

Rubio, además, ha llamado a reconstruir las instituciones globales y ha señalado a la ONU: "Tiene gran potencial para el bien pero no podemos ignorar que hoy por hoy no tiene respuestas y no desempeña ningún papel. No ha podido acabar con la guerra en Gaza. Ha sido el liderazgo de EEUU quien liberó a las personas secuestradas de lo salvajes. Para controlar el programa nuclear de Irán tuvimos que lanzar bombas. La ONU no ha podido hacer nada con Venezuela, hemos sido nosotros los que hemos logrado que su líder esté ahora ante la Justicia".

"El mundo no es perfecto. No podemos permitir que se amenace a nuestros ciudadanos y que se ponga en peligro la estabilidad internacional. Es el camino en el que está EEUU gracias a Trump y animamos a Europa a que se una. Espero que recorramos juntos este camino. Hemos visto que Occidente ha caído con los comunistas o con los levantamientos de los pueblos. Que los mapas han cambiado. Trump quiere hacer esto junto con vosotros, pero no queremos aliados débiles", ha expuesto.

Porque Rubio afirma que EEUU quiere países al lado que sean "capaces de defenderse para que ningún enemigo ponga a prueba esta alianza": No queremos aliados que encuentren una razón en ese statu quo roto. EEUU no tiene interés en ser amable o en cuidar de este decaimiento occidental. No hemos venido a separar sino a revitalizar las amistades. Queremos una alianza fuerte, una que ayude a nuestra sociedad y que no esté paralizada en el miedo a la guerra, a la tecnología o al cambio climático. El único miedo es el de la vergüenza a no hacer que nuestras naciones sean más fuertes y ricas".

"Queremos una alianza que no permita que su fuerza se vaya a otras regiones y que no dependa de otros. Basada en el reconocimiento de que en Occidente hemos heredado algo único, especial e irremplazable. Son los cimientos de la unión transatlántica, y así restauraremos nuestro lugar en el mundo. Al hacerlo desanimaremos a todas las demás fuerzas", ha expresado.

