Qué tienes que hacer si quieres ir al Teatro Real a ver el sorteo de la Lotería de Navidad de 2025

Dos personas dormidas durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España).

Para que no te pase lo que a los asistentes de la fotografía que ilustra este artículo, has de saber que el sorteo dura cerca de cuatro horas, a veces más. Si vas a ir, tómate un café bien cargado antes de entrar.

Desde hace años, el sorteo de la Lotería de Navidad se celebra en el Teatro Real de Madrid. También desde hace años tiene lugar el 22 de diciembre, fecha invariable, caiga en el día de la semana que caiga. Si sumamos estas dos informaciones, sabremos que hay muchas personas que tendrán marcado en sus calendarios este día, algunos de ellos, además, un disfraz, y mucha esperanza en que sus números sean cantados por los niños y niñas de San Ildefonso, allí, en directo, en primera persona.

De hecho, los hay que se preparan para el día 22 con muchos días de antelación: desde el pasado sábado, el 'papa' Chuchi de Novales y el 'obispo' ya hacen cola para presenciar el sorteo de Lotería de Navidad. No es nada nuevo: cada año, están entre los primeros para acudir el día del sorteo al Teatro Real, forma parte de sus personajes. ¿Y hace falta ser un importante y conocidísimo personaje de la Lotería de Navidad para ir al Teatro Real a ver el sorteo? Desde luego que no; cualquier persona puede ir.

No hace falta comprar entradas, ni reservar butaca... pero sí hace falta paciencia. Porque los más de 1.700 asientos del salón principal del Teatro Real se van cubriendo en estricto orden de llegada. Eso sí, el acceso al sorteo extraordinario de Lotería Nacional del 22 de diciembre es gratuito.

Entonces, ¿qué hay que hacer para ir a ver el sorteo? Pues hay que seguir el método más tradicional que existe de asistencia a eventos: ponerse a la cola. Aunque varios personajes, como el 'papa' o el 'obispo', acuden con días de antelación, el grueso del público llega a la fila del Teatro Real la noche anterior o la misma mañana del sorteo.

El evento arranca a las 9:00h de la mañana, aunque las puertas del Teatro Real se abren a las 8:00h, por lo que habrá que acudir con cierta anticipación. Eso sí, si optas por dedicar tu 22 de diciembre a pasar la mañana aquí, podrás disfrutar del espectáculo del sorteo navideño, con decenas de disfraces y, sobre todo, mucha gente cargada de ilusión esperando a que el Gordo sea cantado con una de las combinaciones de sus décimos.

Y ojo, que durante el sorteo se cantan más de 1.800 premios, así que si tienes más de un número, lo mejor es que los guardes todos en el Lotómetro para después sólo tener que darle a un botón ('Comprobar') para ver si te ha tocado premio. Recuerda que el sorteo suele durar unas cuatro horas, así que tómate un café bien cargadito antes de entrar.

