Madrid
¿Cuántos premios han caído en 'Doña Manolita' en el sorteo de la Lotería de Navidad de 2025?
Se dice, se cuenta, se rumorea que 'Doña Manolita' es la administración que más premios reparte. Lo cierto es que vende casi un tercio de los números... ¿pero cuántos grandes premios ha repartido este 22 de diciembre?
Todos los años, la misma canción: 'Doña Manolita' es la administración de Lotería que más premios reparte. Y es que tampoco hay un secreto: en algunas administraciones toca más que en otras no por suerte ni por azar, sino porque, principalmente, venden más números: de hecho, esta mítica administración madrileña, que concentra las mayores colas de la capital en los días previos al sorteo, vende en torno al 33% de los números que se ponen a la venta cada año. Así pues, es más fácil que reparta premios.
¿Y cuántos ha repartido este año? Tampoco muchos, a priori. La administración, ubicada en la céntrica calle del Carmen de Madrid, ha vendido en 2025 cuatro de los 13 grandes premios, y ninguno el Gordo. En esta edición del sorteo ha sido una de las administraciones que vendió el 90693, tercer premio del sorteo, que reparte 50.000 euros por décimo; también uno de los dos cuartos premios, el 25508, que reparte 20.000 por décimo también y dos de los ocho quintos premios: el 60649 y el 41716.
