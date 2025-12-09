Los 28 niños y niñas de San Ildefonso de la Lotería de Navidad ya ensayan para el sorteo: "A muchos les cuesta dormir"

Este año son 16 niñas y 12 niños los que cantarán los premios de la Lotería de Navidad en el Teatro Real. Hasta el día del sorteo, los pequeños ensayan de dos a tres veces por semana.

Si los españoles se ponen nerviosos cuando se acerca la Lotería de Navidad, los niños y niñas de San Ildefonso, que cantan los premios del sorteo, más aún. Para el de este año, que se celebra el lunes 22 de diciembre, participan un total de 28 pequeños, 16 niñas y 12 niños, de 10 a 14 años de edad. Como siempre, sus nacionalidades son muy variadas: hay menores de España pero también de Bolivia, Nicaragua, Guinea u Honduras, entre otros países. "Hicimos un casting a mediados de octubre y les probamos la tonalidad", explica a Europa Press la educadora social Arancha Martínez. Y ya, dos semanas antes del sorteo, están formadas las parejas para cantar.

Todos los pequeños se presentan "de manera voluntaria" y es el equipo de Loterías quien "hace la selección y los agrupa por parejas", aunque no sólo a los niños que cantan, sino también a los extraen los números, que son menores que "por edad o por voz" no pueden cantar. "Pero también tenemos que acordarnos de ellos, que están detrás" y que son imprescindibles para que el sorteo se desarrolle con normalidad. Entre todos los que están este año, como siempre, hay algunos que repiten.

De cara al sorteo, los niños y niñas de San Ildefonso ensayan "dos o tres veces por semana", dependiendo de cómo los vean, y poco a poco van representando lo que luego ocurre el día 22 de diciembre. "Se les enseña a leer los números, los premios, a sincronizarse, a introducir la bola al revés en el alambre para que se lea correctamente...", señala Martínez, recordando cómo si hay un premio distinto a mil euros (pedrea), el otro niño tiene que tapar la bola para cambiar el ritmo. Y aquí está uno de los puntos más difíciles para los pequeños: "Mantener el ritmo". "No sólo es coger y meter la bola. Hay que mantener el ritmo vivo, para que la tabla dure entre 15 y 20 minutos", explica; aunque también es importante que ensayen la postura.

Eso sí, ya en los ensayos los niños tienen sus miedos. "El mayor, que se les caiga la bola", asegura Martínez. Porque ocurre, muchas veces, no nos olvidemos de que son niños. Pero para evitar esos miedos están los ensayos. En ellos sí son conscientes de los fallos —básicamente porque están los educadores, que los van avisando—, pero el día del sorteo no son conscientes de cuando hay errores. Que los hay porque, insistimos, "son niños".

Los cantores de San Ildefonso "están muy ilusionados" antes del sorteo, aunque tampoco son conscientes de todo. "Saben que les van a ver sus amigos, su familia... Luego, el día del ensayo general en el Teatro Real, en el escenario..." todo cambia. Pero les insisten en que los nervios son "dinamizadores" que los ayudarán a hacerlo "muy bien". Pero lo cierto es que "a muchos les cuesta dormir" los días antes del sorteo, entre "nerviosos" y "muy emocionados". Y, por supuesto, todos tienen la ilusión de cantar el Gordo o algún otro premio, pero también en los ensayos han de saber que tienen que estar preparados para "que en una tabla no haya premios". Lo importante, sobre todo, es que puedan disfrutar de ese día.

