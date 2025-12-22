¿A qué hora sale el Gordo de la Lotería de Navidad de 2025?

Todos los años, las mismas preguntas: en 2023 el Gordo salió tardísimo, a las 13:16h, mientras que en los últimos años el más madrugador salió a las 9:16h, en 2004. El del año pasado se cantó en la franja horaria más frecuente.

Quizás haya algún despistado que se piense que es posible adivinar en qué momento del sorteo de la Lotería de Navidad va a salir el Gordo. Pero lo cierto es que es tan fácil adivinarlo como acertar el número del primer premio: es decir, muy complicado. No hay ninguna manera de saber cuándo va a salir el protagonista del sorteo del 22 de diciembre, y si atendemos a la estadística, podemos sacar una pequeña conclusión, pero que no nos sirve para mucho más que para saber lo que ha pasado en la historia: en los últimos casi 30 años, el Gordo ha salido más frecuentemente a lo largo de la tercera hora del sorteo, entre las 11:00h y las 12:00h.

Aunque no hay estrictamente una puntualidad nórdica, el sorteo de la Lotería de Navidad arranca el día 22 de diciembre a las 9:00h de la mañana, pero que empiecen a girar los bombos en un momento u otro depende de muchos factores: de que todo esté preparado, de que la mesa esté constituida, de que la gente haya entrado al Teatro Real de manera ordenada... Por norma general, el sorteo comienza unos minutos después de las 9:00h y es a partir de aquí cuando empieza la 'fiesta'.

El sorteo suele extenderse a lo largo de unas cuatro horas, aunque en cuanto salen los premios importantes, el interés cae. Es lo que ocurrió en 2019, cuando el primer premio del sorteo fue cantado a las 9:18h, uno de los más madrugadores de la historia reciente; de las últimas casi tres décadas, es el segundo más 'tempranero', sólo por detrás del Gordo de 2004, que salió dos minutos antes, a las 9:16h. En esta primera hora de sorteo, entre las 9:00h y las 10:00h de la mañana, han salido un total de cinco primeros premios desde 1997.

La misma cantidad de Gordos han salido en los últimos años en la segunda hora del sorteo, entre las 10:00h y las 11:00h, curiosamente cuatro de ellos coincidiendo en dos puntos horarios: los de 1998 y 2002 fueron cantados a las 10:27h; el de 2007 y el de 2013 salieron a las 10:46h. Pero es el tramo entre las 11:00h y las 12:00h cuando más Gordos han salido desde 1997: un total de once primeros premios han sido repartidos en esta franja horaria.

En la última hora completa, de 12:00h a 13:00h, ha sido cantado el premio Gordo también en cinco ocasiones, cuatro de ellas desde 2015. Pero ha habido Gordos más tardíos, entre ellos el de 2023, el año que salió el 88008, que no se cantó hasta las 13:16h.

