23112, primer quinto premio de la Lotería de Navidad de 2025

El primero de los ocho quintos premios que reparte la Lotería de Navidad de 2025 ya ha salido. Estos, igual que los cuartos, son premios que los afortunados reciben de manera íntegra, libres de impuestos.

El primero de los quintos premios del sorteo de Navidad ya ha sido cantado en el Teatro Real: el 23112 es el número que se lleva el primero de los ocho que se reparten a lo largo de la mañana y que suponen un impulso de 6.000 euros por décimo a los afortunados.

El quinto premio ha sido este año el protagonista del anuncio de la Lotería de Navidad, un premio que un hombre decidió no cobrar porque detrás del resguardo su hija le había dado la buena noticia de que iba a ser abuelo. Eso sí, en el spot, el premio que optó por no cobrar no era de 6.000 euros: era un décimo premiado de 1995, cuando se repartían sólo cuatro quintos premios y no ocho, y cada uno de ellos repartía 720.000 pesetas, unos 4.300 euros. Nada mal, si tenemos en cuenta cómo ha subido el coste de la vida.

De los cinco premios que reparte la Lotería de Navidad (grandes) en 2025, el quinto es, quizás, el que menos gracia hace a los afortunados, pero mejor que nada es llevarse esos 6.000 euritos que, además, entran íntegros al bolsillo de los afortunados. Ocurre lo mismo con los dos cuartos, que al ser premios por debajo de los 40.000 euros, no están sujetos a ningún gravamen.

Aunque son los 'pequeños' de la Lotería de Navidad, los quintos premios tampoco pueden cobrarse en las administraciones de Lotería, así que no te vayas corriendo a la de tu barrio a recibir tus 6.000 euros porque no lo conseguirás. Para cobrar los quintos premios hay que acudir, como con el resto, a alguna de las entidades bancarias colaboradoras de SELAE, que son CaixaBank y BBVA.

El primer quinto premio ha caído en Andorra (Teruel), Zaragoza, Granada, Bilbao, Plasencia (Cáceres), Barcelona, Castro Urdiales (Cantabria), Campo de Criptana (Ciudad Real), Usurbil (Gipuzkoa), Porqueres (Girona), Sort (Lleida), Madrid, San Pedro del Pinatar (Murcia), Béjar (Salamanca), Alaquàs (Valencia), Alfara del Patriarca (Valencia), Manises (Valencia), Palma de Mallorca, Illes Baleares.

Y el sorteo continúa: dado que aún quedan otros siete quintos premios por salir, ¿por qué no coges el Lotómetro, apuntas tus números y esperas a que, una vez finalizado el sorteo, puedas comprobarlos todos a la vez? Si no lo has hecho, que seguro que ya te has adelantado. Sólo tienes que introducir los décimos con los que juegas, la cantidad que juegas y... voilà! Aunque si compruebas antes de que termine el sorteo puedes perderte algún premio por el camino.

