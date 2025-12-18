Cómo a Adolfo le engañó su amigo, cobró su premio de la Lotería de Navidad y desapareció

Equipo de Investigación reconstruye la amarga historia de un vecino que, tras celebrar un premio de la Lotería de Navidad, vio cómo la fortuna se transformaba en una larga pesadilla marcada por la desaparición de su amigo y una posterior batalla judicial.

"Jony, te estoy intentando localizar, ¡nos ha tocado el premio! ¡Llámame!", exclamó un Adolfo Guirles emocionado en 2013, cuando cuya vida dio un vuelco inesperado tras ganar el segundo premio de la Lotería de Navidad . Pero lo que debía ser motivo de alegría se convirtió en el inicio de una auténtica pesadilla cuando el amigo con quien compartía el décimo se fugó sin dejar rastro.

Todo ocurrió en Granadilla de Abona, un municipio habitualmente calmado donde aquel año cayó el segundo premio, dotado con 125.000 euros por décimo. Entre los agraciados estaba Adolfo, quien había comprado el boleto afortunado junto a un amigo en una gasolinera de la zona. "Le pedí a la camarera que me diera un bolígrafo y lo firmé por detrás", recuerda el hombre en este programa de Equipo de Investigación, subrayando cómo dejó constancia por escrito de la titularidad compartida.

Sin embargo, tras conocerse el número premiado, la celebración dio paso a la inquietud. "Empecé a llamar a mi amigo, pero no me lo cogía, y empecé a pensar lo peor", relata el tinerfeño. Y lo peor, efectivamente, ocurrió: su amigo guardó el décimo y nunca volvió a aparecer.

A partir de ese momento comenzó un proceso judicial que se alargó nueve años. Gracias a la declaración de dos personas que se encontraban en la cafetería donde ambos sellaron el acuerdo, Adolfo logró demostrar ante el juez que el premio también le pertenecía.

La sentencia obligó al desaparecido a devolver su parte del dinero, abonar las costas del juicio y los intereses, además de afrontar un año y medio de cárcel.

"Descontando Hacienda, me tocaba a unos 50.500 euros, pero se declaró insolvente", relata Adolfo, dejando al denunciante sin la posibilidad real de recuperar la totalidad del dinero. "Y ese dinero voló", lamenta.

