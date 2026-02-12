Temporal de viento, en directo | Cortada para camiones la AP-7 en La Junquera entre Francia y España

Llega el carnaval y se va la borrasca Nils con 15 comunidades avisadas por viento o mala mar Este jueves lardero comienza el carnaval en algunas partes de España con adiós a la borrasca Nils, que es la octava de gran impacto de este año y se irá tras obligar a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos en zonas de 31 provincias repartidas por 15 comunidades autónomas ante la previsión de rachas intensas de viento, mala mar o riesgo de deshielo. La predicción de la Aemet, recogida por Servimedia, indica que las rachas de viento afectan sobre todo a la mitad ese peninsular y, en general, hasta las 17.00 horas, mientras que los avisos por oleaje afectan a toda la costa peninsular y balear salvo Cádiz y Huelva, y los de deshielo se refieren al Pirineo navarro y oscense. Hay aviso rojo -peligro extraordinario- hasta las 14.00 horas por olas de 8 a 10 metros en Guipúzcoa y Vizcaya. Ese nivel de aviso estuvo activo esta madrugada en A Coruña y Cantabria por olas de ocho a nueve metros. El aviso naranja -peligro importante- por rachas de al menos 90 a 100 km/h se refiere a áreas de Almería, Barcelona, Girona, Tarragona y las islas de Mallorca y Menorca. También está activado el aviso naranja por oleaje en A Coruña, Cantabria, Lugo, Pontevedra (olas de cinco a ocho metros), Asturias (cinco a siete), Barcelona (cuatro), Baleares, Girona (tres a cuatro) y Tarragona (tres). Servimedia Compartir en X

Cortada para camiones la AP-7 en La Junquera entre Francia y España Según informa el Servei Català de Trànsit, se ha restringido el acceso a camiones en Francia por el fuerte viento en ambos sentidos en la AP-7 en La Junquera entre España y Francia. Compartir en X

Un fallecido y un herido grave a consecuencia de una tormenta en el suroeste de Francia Un camionero falleció en Las Landas y un empleado municipal resultó herido grave en la localidad de Castelsarrasin, también en el suroeste de Francia, al caer árboles sobre sus vehículos debido a los fuertes vientos de la tormenta Nils, que alcanzaron en algunos puntos los 160 kilómetros por hora. "La tormenta Nils está afectando actualmente al suroeste de Francia. Anoche, una persona murió en las Landas y otra resultó gravemente herida durante una intervención de emergencia en Castelsarrasin después de que un árbol cayera sobre su vehículo", informó el ministro de Interior, Laurent Nunez, en sus redes sociales. El accidente que causó la muerte al camionero, ocurrido durante la noche del miércoles al jueves en una carretera de cuatro carriles cerca de Dax, fue causado por la caída de una rama de árbol, según un portavoz de la Prefectura (delegación del Gobierno) de Gironda. EFE Compartir en X

Temporal de viento y lluvia | Más de 70 carreteras cortadas, según la DGT Las inundaciones provocadas por el temporal de lluvia que afecta a la península mantienen cortadas 73 carreteras en el inicio de la mañana de este jueves, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las cuales 42 se encuentran en Andalucía. Cádiz continúa siendo la provincia más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias, que hacen intransitables diversos tramos en 14 carreteras, según los últimos datos de las 05:45 horas publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT). El hielo y la nieve afectan a otras 21 carreteras de la red en Granada, Huesca, Asturias, Salamanca, Cáceres, Navarra y la Comunidad de Madrid, sumando un total de 12 tramos cortados (nivel negro). En cuatro carreteras de la red secundaria y nacional es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno (nivel rojo), entre ellas la SA-203 en Salamanca o la A-317 en Granada. Por su parte, cinco tramos de la red en la Comunidad de Madrid se mantienen transitables con precaución en nivel verde. La DGT incide en que hay que extremar la precaución en las zonas afectadas, no cruzar ríos y zonas inundadas, evitar desplazamientos innecesarios e informarse del estado del tiempo y de las carreteras antes de coger el coche. Compartir en X

Emergencias atiende al menos a 25 personas a raíz de los fuertes vientos en Cataluña El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a un total de 25 personas desde el inicio del episodio de fuertes vientos en Cataluña, de las que cinco han sido trasladadas a centros sanitarios, aunque ninguna de ellas sufre heridas de gravedad. El SEM informa de que ha recibido hasta esta mañana un total de 272 alertas relacionadas con el viento, que han generado 264 incidentes y 242 consultas informativas. Por su parte, el Servei Meteorològic de Catalunya ha señalado que el viento ha ganado intensidad en las últimas horas y que en el Puerto de Barcelona se han registrado rachas de 105 km/h. La predicción es que las rachas de viento más fuertes alcancen su mayor intensidad en las próximas horas, sobre todo en una veintena de comarcas que se encuentran en estado de alerta. El Servei Català de Trànsit ha informado de que la caída de árboles ha afectado a múltiples vías, entre ellas la N-II en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), la C-31, donde hay un carril cortado entre Sant Boi y el Prat de Llobregat (Barcelona) en sentido a esta última población, y la C-32, con otro carril cortado entre L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat en sentido sur. También en la C-32 hay un carril cortado entre Alella y Montgat en sentido Barcelona por la caída de árboles en la vía y la C-31 está cortada en Castelldefels en sentido Sitges igualmente por árboles en la vía. Por el mismo motivo se ha cortado la C-59 en Sant Feliu de Codines en los dos sentidos de la marcha y la C-1415a en Terrassa. Según Transit, esta mañana se han registro unos 10.000 vehículos menos de entrada a la ciudad de Barcelona, lo que supone un 17% menos de lo habitual. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha pedido esta mañana evitar la movilidad en las próximas horas y, en caso de que no se pueda evitar el desplazamiento, que los conductores se informen del estado de las carreteras y la meteorología. EFE Compartir en X

Euskadi, en alerta roja (🔴) por olas de hasta 10 metros El País Vasco está hoy en alerta roja (peligro extraordinario) por olas de hasta 10 metros, y en amarillo (peligro bajo) por fuertes vientos, a la que se suman con avisos naranjas o amarillos otras catorce comunidades, de las que se libran solo Canarias y Extremadura, por alguna o varias de dichas inclemencias, además de deshielos y lluvias. Están este jueves en alerta naranja Andalucía, por lluvias, viento y oleaje; Asturias y Galicia, por temporal marítimo; Cantabria por mala mar y en amarillo por viento; y Baleares y Cataluña, por oleaje y viento, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En nivel amarillo se encuentran además las siguientes: Aragón, por viento y deshielo; ambas Castillas, Madrid, Murcia y La Rioja, por viento; Navarra, por viento y deshielos; y la Comunidad Valenciana, por viento y temporal marítimo. EFE Compartir en X

