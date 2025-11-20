Este es el número que se llevó el Gordo de la Lotería de Navidad en 1975, tras la muerte de Franco

El jueves 20 de noviembre de 1975, todos los periódicos, en ediciones especiales, salieron a la calle dando la noticia del fallecimiento de Franco.

El sorteo de la Lotería de Navidad del año que murió Franco se celebró el domingo 20 de diciembre: el Gordo, de 15 millones de pesetas, se repartió entre Asturias, Madrid y País Vasco.

Corría el 20 de diciembre de 1975, hacía un mes exacto que Carlos Arias Navarro salía en televisión y anunciaba lo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir (y que muchos estaban esperando): "Españoles, Franco ha muerto". Aquel año el sorteo extraordinario de Lotería Nacional no tuvo lugar el día 22, sino el 20, un domingo.

Y aquel domingo, se desarrolló el sorteo de la Lotería de Navidad con cierta naturalidad. Participar en la Lotería de Navidad en 1975 costaba apenas 500 pesetas, unos 3 euros. ¿Y cuál fue el número agraciado? Fue el 47107 el que se llevó el Gordo, y el premio era de unos 15 millones de pesetas.

En TVE, un vendedor de Lotería asturiano explicaba cómo había repartido 375 millones de pesetas "y alguna pedrea más". "Una alegría tremenda", decía, aunque a él no le había tocado nada. Eso sí, en 1976 vendió mucho más, como suele ocurrir en la actualidad: una administración reparte un premio y los años siguientes sus ventas suben.

El 47107 estuvo bastante repartido para la época que era: repartió millones de pesetas en Asturias (en Oviedo y Gijón), en Madrid y en País Vasco (en San Sebastián).

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.