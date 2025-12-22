El sexto de los quintos premios ya ha salido: otros 6.000 euros para el 94273

El sorteo avanza y los quintos premios se agotan. Después de este, sólo quedarán otros dos quintos premios, que reparten 60.000 euros a la serie, e igual que los cuartos, el premio al décimo se recibe íntegro

Los niños y niñas de San Ildefonso continúan con su cantinela y entre cánticos de "¡Miiiiil euros!", repartiendo la pedrea, llegan estas pequeñas alegrías, como otro quinto premio: 94273. Ha caído en Monzón (Huesca), Torrejón de Ardoz (Madrid) y Alzañiz (Teruel).

Cada décimo premiado con un quinto premio se lleva 6.000 euros —60.000 euros a la serie completa— y en total son ocho los números que reparten estos premios. Con este, ya sólo quedan dos por salir. El quinto es el 'pequeño' de los grandes premios de la Lotería de Navidad que son 13, desde el Gordo hasta el último de los quintos. A estos, además, se suman los más de 1.700 números que componen la pedrea, que reparten mil euros por serie, es decir, 100 euros por décimo. Y, para comprobar todos los décimos con los que cada persona participe este 22 de diciembre, puedes hacerlo con el Lotómetro, que te permite comprobar si tienen premios varios números a la vez.

Si tienes en tu mano un décimo premiado con un quinto premio, no te apures a ir corriendo a cobrarlo. Lo primero que tienes que saber es que todos los premios que superen los 2.000 euros han de cobrarse en bancos y no en administraciones de Lotería. En concreto, en la sede bancaria de dos entidades, las únicas autorizadas por SELAE para cobrar los premios: CaixaBank y BBVA. Después de una serie de comprobaciones de identidad, el banco te transferirá los 6.000 euros del quinto premio, siempre y cuando las comprobaciones hayan terminado de manera correcta.

Y aunque, siendo lunes, los bancos están abiertos, no se podrán canjear los décimos hasta que SELAE confirme los números premiados. ¿Esto por qué ocurre? Porque sí, los niños y niñas de San Ildefonso se pueden equivocar a la hora de cantar los premios. Puede que tú hayas escuchado un premio en el sorteo y que en realidad no lo sea. A la hora de cantar los premios en directo, puede que se confundan en algún número, pero SELAE una vez terminado el sorteo lleva a cabo el escrutinio del mismo, a raíz del cual se publica la lista oficial de resultados de la Lotería de Navidad. Hasta que Loterías confirme los premios, no se pueden cobrar.

Pero tampoco lo dejes hasta muy tarde, porque puede que se te pase: los premios de la Lotería de Navidad tienen fecha de caducidad. Se pueden cobrar los premios durante tres meses, a contar desde la celebración del sorteo. Dado que este es el 22 de diciembre, el plazo termina el 22 de marzo, pero atendiendo al calendario de 2026, vemos que el 22 de marzo es domingo, por lo que teniendo en cuenta que los bancos suelen cerrar los fines de semana, el último día para cobrarlos será el viernes 20 de marzo.

Lo que sí, cuando cobres tu quinto premio, recibirás los 6.000 euros íntegros. Porque el quinto, igual que los cuartos premios, no están sujetos al gravamen especial de los premios de sorteos y loterías. A esta retención sólo están sujetos los premios que superen los 40.000 euros, por lo que en este sorteo, sólo se lleva un pellizquito Hacienda de los tres primeros premios: el Gordo, el segundo y el tercero.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.