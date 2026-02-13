Muere una mujer en Barcelona tras caerle parte del techo de una nave industrial en pleno temporal de viento

Un árbol cae sobre unos coches a causa del viento, a 12 de febrero de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

El contexto El temporal de viento extremo que azotó Cataluña este jueves dejó 86 personas heridas, más de un centenar de vuelos cancelados en el aeropuerto de Barcelona y múltiples afectaciones en trenes y carreteras.

Una mujer de 46 años ha fallecido a causa del temporal de viento que sacudió Cataluña este jueves después de que le cayese parte del techo de una nave industrial. Según confirman fuentes de Salud de la Generalitat de Catalunya, hay nueve personas que han requerido ser ingresadas en hospitales: dos en el Hospital de Bellvitge, dos en el Hospital de Sant Boi, dos en el Hospital Vall d'Hebron, dos en el Hospital de Olot y una en el Hospital Trueta. Tres de esas personas ya han recibido el alta.

Uno de los heridos se encuentra en estado crítico y estable, tres personas están en estado grave, dos en estado menos grave y dos leves. Uno de los heridos graves tiene una de sus piernas en estado "catastrófico" después de que se le cayese encima una pared en Sant Pau de Seguries en la que estaba trabajando.

El temporal de viento extremo que ha azotado Cataluña este jueves ha dejado 85 personas heridas, más de un centenar de vuelos cancelados en el aeropuerto de Barcelona y múltiples afectaciones en trenes y carreteras. Cataluña arrancó la jornada con las escuelas, universidades y centros deportivos cerrados, con la atención sanitaria no urgente cancelada y con todo tipo de elementos caídos en las calles, sobre todo en las ciudades del área metropolitana de Barcelona: árboles, muros, vallas, mobiliario urbano, desprendimientos en fachadas o tejados.

La infraestructura más afectada por este temporal de viento ha sido el aeropuerto de El Prat de Barcelona, que registró 101 vuelos cancelados y otros 10 desviados a distintos aeródromos, mientras que otros 199 sí han podido operar.

El episodio de viento también ha causado incidencias en más de una decena de carreteras, principalmente en tramos de vías del área metropolitana de Barcelona por caídas de árboles, como la C-31, la C-32 o la N-II, pero también en la autopista AP-7 en la Jonquera (Girona), donde temporalmente se cerró el paso de camiones entre España y Francia en ambos sentidos, que fueron dirigidos a un estacionamiento de esta localidad fronteriza, aunque ya el tráfico ya se ha restablecido.

Las medidas restrictivas de movilidad instadas por Protección Civil para evitar desplazamientos innecesarios y priorizar el teletrabajo han provocado una reducción del 37% de la entrada de vehículos en el área metropolitana de Barcelona este jueves y un 30 % en las salidas, lo que significa 90.000 vehículos menos que un día normal, según los datos facilitados por el Servicio Catalán de Tráfico.

Nueva jornada complicada en Rodalies

En cuanto a la red de ferrocarril, el servicio de Rodalies ha iniciado la jornada con la suspensiones del servicio en el ámbito de Barcelona para poder revisar la infraestructura, aunque posteriormente se ha retomado la circulación de trenes con restricciones y límites de velocidad. A primera hora de la mañana del jueves, Renfe suspendió los trenes lanzadora que operaban en los tramos Terrassa-Manresa, de la línea R4 de Rodalies, y Blanes-Maçanet, de la línea R1, a causa del temporal de viento.

Entre otras incidencias remarcables, se ha interrumpido temporalmente la circulación, debido a caídas de árboles en las vías, entre Molins y Sant Feliu, de la línea R4, y en la R11 entre Girona y Maçanet. También el Puerto de Barcelona ha restringido el tráfico marítimo y ha cerrado las terminales de contenedores como medida de seguridad, que han parado toda su operativa.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido, hasta las cuatro de esta tarde, un total de 4.558 llamadas por 3.912 incidentes, principalmente desde Barcelona -1.041-, Terrassa -250- y L'Hospitalet de Llobregat -218-. Desde el inicio de este temporal de viento, Bombers de la Generalitat ha realizado, hasta las cuatro de la tarde, 2.408 servicios: 1.276 en la Región de Emergencias Metropolitana Norte, 838 en la Sur y 121 en la de Girona.

En las escuelas e institutos, todos ellos cerrados, se han registrado 91 incidencias por caídas de árboles o daños en las vallas, mientras que han habido afectaciones en una veintena de equipamientos sanitarios, aunque en la inmensa mayoría de los casos sin afectar a un servicio que ya era reducido (se ha desprogramado la actividad no urgente).

Desde el Govern piden "prudencia"

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha pedido a la ciudadanía mantener la "prudencia" y "evitar riesgos" durante las próximas horas a pesar de que el temporal de viento "va claramente a la baja". De hecho, Protección Civil de la Generalitat ha enviado sobre las 15.30 horas de esta tarde a los móviles un nuevo ES-Alert para informar del levantamiento de las restricciones de la movilidad por el temporal de viento, si bien las limitaciones de las actividades escolares, universitarias, deportivas y la asistencia sanitaria no urgente siguen vigentes hasta las 20:00 horas.

Parlon, en rueda de prensa, ha justificado las medidas del Govern con la alerta lanzada para toda Cataluña, la primera con motivo de un episodio de viento, pese a algunas críticas territoriales.

La consellera ha salido así al paso de algunas críticas territoriales, como la de la Federación de Organizaciones Empresariales de Girona (FOEG), que ha reclamado que se aplique la proporcionalidad territorial en casos de alerta meteorológica que conlleve la paralización de la actividad y servicios, ya que el episodio de viento de este jueves ha afectado "principalmente el área metropolitana de Barcelona".

Ha sido una medida "justificada" que "ha funcionado bien", "no se puede jugar con el riesgo de no aplicar el principio de prevención", ha subrayado Parlon. Las rachas de viento han alcanzado o superado los 100 km/h en varios puntos de Cataluña, como en el Puerto de Barcelona, en Mataró, en Vilafranca del Penedès o en cotas altas del Pirineo, y han llegado a alcanzar los 166,7 km/h en Puig Sesolles, en el Montseny.

