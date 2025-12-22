El 70048 se lleva el segundo premio de la Lotería de Navidad de 2025

Después de impuestos, el segundo premio de la Lotería de Navidad reparte 108.000 euros. Pero sus aproximaciones y premios derivados están libres de impuestos y el ganador se los lleva íntegros.

¡Ya ha salido el premio más madrugador del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad! Es el 70048 y corresponde a un segundo premio. Ha sido cantado por los niños Samanta Fuster Jordao y Manuel Djunior Sañaba Mangue.

El segundo premio es, como su nombre indica, el segundo de los grandes premios de la Lotería de Navidad. Y reparte un buen pellizco: 125.000 euros al décimo, 1,25 millones de euros a la serie completa. Eso sí, dado que los premios que superen los 40.000 euros están sujetos a un gravamen especial, el dinero que se llevan los afortunados es un poquito más bajo: 108.000 euros se van para el agraciado, mientras que 17.000 euros están destinados a las arcas del Estado.

Los números anterior y posterior al segundo premio también reparten un pellizco: 1.250 euros por décimo, estos, sí, de manera íntegra. Lo mismo ocurre con los números restantes de la centena, que se llevan 100 euros (como la pedrea), misma cantidad que se lleva también cualquier décimo cuyas dos últimas cifras coincidan con las del segundo premio.

Para cobrar un segundo premio no hay que esperar mucho: una vez que finalice el escrutinio del sorteo, los agraciados podrán ir a alguna de las dos entidades bancarias autorizadas por SELAE para canjear su premio, siempre que sea el segundo completo. Si, por el contrario, lo que te ha tocado es una aproximación, una centena o tienes las dos últimas cifras del segundo, el dinero lo podrás cobrar en cualquier administración de Lotería.

Raquel, la lotera a punto de jubilarse que reparte suerte en su cumpleaños

Todos los décimos del 70048 se han vendido en Madrid, en la Administración de la calle Barquillo, 10. La mayoría de décimos se han vendido online, aunque unos 50 décimos se han entregado en papel.

Raquel es la lotera que los ha vendido. Está a punto de jubilarse y además, es su cumpleaños. Su felicidad es absoluta.

Para los trabajadores de Bimba y Lola

Como curiosidad, algunos trabajadores de Bimba y Lola han sido los agraciados, ya que era el número de empresa.

Comprueba el resto de décimos con el Lotómetro

El segundo es uno de los 13 premios importantes que se reparten a lo largo de la jornada. Y es habitual que los españoles participen en este sorteo con más de un número; para comprobar todos estos décimos, puedes recurrir al Lotómetro de laSexta, una herramienta que te permite comprobar qué números tienen premios y cuáles se han quedado sin premiar este 22 de diciembre.

