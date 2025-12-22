El Gordo permite soñar en grande a un humilde club de fútbol en La Bañeza: "¡Hay que fichar a Mbappé!"

Los detalles Gonzalo Prieto, presidente de La Bañeza FC, de la Regional Preferente de Castilla y León, ha 'amenazado' con llevarse a las grandes estrellas del Real Madrid tras repartir 700 décimos del Gordo de la Lotería de Navidad.

La Bañeza, un pueblo de poco más de 10.000 habitantes, se ha convertido en el más feliz de España al recibir el Gordo de la Lotería de Navidad. El número 79432, premiado con cuatro millones de euros por serie, fue vendido principalmente en este pueblo, con 117 series repartidas, y en los municipios vecinos de Villalbilo y Pola de Godón. Las celebraciones inundaron las calles, especialmente en el campo de fútbol de La Llanera, donde La Bañeza Fútbol Club repartió 700 décimos entre sus miembros. Esta alegría llega tras los incendios que afectaron la economía local, ofreciendo un respiro a las familias.

Los brindis improvisados y las celebraciones se han apoderado de las calles y los bares de estas tres localidades leonesas, pero especialmente lo han hecho en el campo de fútbol de La Llanera, donde los jugadores e integrantes de La Bañeza Fútbol Club han celebrado que la insistencia en jugar al 79432 por fin ha dado sus frutos.

El club, que ha repartido 700 décimos entre los socios, aficionados, jugadores y dirigentes del club, por lo que explican que esta alegría ha llegado "a todas las familias de La Bañeza". A muchas de ellas, de hecho, les ha llegado por varias partes.

La euforia ha llegado a tal punto que Gonzalo Prieto, presidente de este humilde club de la Regional Preferente de Castilla y León, ha 'amenazado' con llevarse a alguna de las grandes estrellas del Real Madrid. "Hay que fichar a Mbappé", bromeaba con el resto de dirigentes.

Alegría para un pueblo golpeado por los incendios

Recibir el Gordo de la Lotería de Navidad siempre es emotivo, pero aún más en el caso de La Bañeza. Este pueblo fue víctima de la ola de incendios forestales que el pasado mes de agosto golpeó la provincia de León, provocando el cierre de una fábrica azucarera de la que dependían los empleos de decenas de familias.

Ahora, con los 468 millones de euros que han caído en La Bañeza y los 728 que han llegado a la provincia de León, se subsana en buena parte un 2025 que había sido aciago para los vecinos de la zona.

