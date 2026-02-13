Lo que se sabe (y lo que no) de la nueva serie de 'Harry Potter' de HBO Max

En 2027, el libro 'Harry Potter y la piedra filosofal' cumple 30 años. Y en 2027, se prevé que salga a la luz la primera temporada de la serie de la saga sobre el mundo de los magos más famosa.

En 2027, 'Harry Potter y la piedra filosofal' cumple 30 años. Fue el primero de los siete libros de la saga, y seguramente J. K. Rowling no era consciente del fenómeno que acababa de crear a base de la historia de un joven mago huérfano. También en 2027 se cumplen 20 años de la publicación de 'Harry Potter y las reliquias de la muerte', el final de aquella historia que ya entonces se había llevado a la gran pantalla: entre el 'Cáliz de fuego' (2000) y 'La orden del fénix' (2003), el cineasta Chris Columbus dirigía el primer largometraje de esta larga saga.

Y cinco años después del estreno de 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald', se anunció lo que muchos seguidores de la franquicia quizás deseaban que ocurriera pero muchos otros ni se imaginaban: los primeros rumores sobre la creación de una nueva serie basada en los libros para adultos jóvenes más vendidos del mundo. En 2024 ya se confirmó que la serie vería la luz en 2026, aunque en aquel momento todavía no se sabía quién iba a formar parte del elenco. Ahora tenemos mucha más información del proyecto:

No será una fiel reproducción de los libros

J. K. Rowling es una de las productoras ejecutivas de la serie, pero el guion corre a cuenta de la británica Francesca Gardiner. En junio de 2025, la creadora de Harry Potter aseguraba que había leído los dos primeros episodios de la serie de HBO y que eran "muy, muy, muy buenos", pero su beneplácito no significa que la adaptación sea absolutamente fiel a lo que cuentan los libros o incluso a las historias mostradas en cine.

De hecho, una de las razones por las que sabemos que la serie no será una fiel reproducción de los libros es porque el actor que encarna a Draco Malfoy, el jovencísimo Lox Pratt (Cornwall, 2012), ha explicado algunos detalles de su personaje. En una entrevista a la revista 1883, Pratt ha asegurado que con la serie "se puede ver mucho más" que lo que ocurre en los libros. "Hay mucho más que ver. Se puede ver a todos los profesores en sus aulas, a Draco en su casa... No voy a desvelar demasiado, pero hay algunas escenas brillantes en casa donde se empieza a comprender quién es", ha señalado.

De hecho, Pratt ha agradecido la libertad que ha tenido a la hora de explorar a su personaje: "En las películas, Draco es como bidimensional, es el villano burlón. Siento que hay mucho más, que hay que entender por qué. Y se ven pequeños destellos de ello en la película, con Lucius y demás, pero en la serie es realmente brillante".

¿Cuándo se va a emitir 'Harry Potter', la serie?

Al inicio de la producción de la serie, HBO Max confirmó que la adaptación televisiva de Harry Potter se estrenará en 2027, el año que el primer libro de Rowling cumple 30 años. En un inicio se rumoreaba que la primera temporada tendría seis episodios, pero según avanzó el 'scooper' de la industria del cine Daniel Richtman, tanto la primera como la segunda temporada de la serie constarán de ocho capítulos. Warner Bros. todavía no lo ha confirmado.

Quién es quién en 'Harry Potter': casting completo

El pasado mes de abril se confirmó el nombre de los primeros intérpretes que darían vida a algunos de los personajes de 'Harry Potter', pero todavía no se conocía al 100% de ellos. Dado que en verano ya comenzó la producción de la serie, ahora sí se conoce a todos los actores y actrices de la serie de 'Harry Potter':

Dominic McLaughlin - Harry Potter

Harry Potter Arabella Stanton - Hermione Granger

- Hermione Granger Alastair Stout - Ron Weasley

Ron Weasley Nick Frost - Rubeus Hagrid

- Rubeus Hagrid John Lithgow - Albus Dumbledore

- Albus Dumbledore Paapa Essiedu - Severus Snape

Severus Snape Janet McTeer - Minerva McGonagall

- Minerva McGonagall Bertie Carvel - Cornelius Fudge

Cornelius Fudge Johnny Flynn - Lucius Malfoy

Lucius Malfoy Lox Pratt - Draco Malfoy

- Draco Malfoy Rory Wilmot - Neville Longbottom

- Neville Longbottom Bel Powley - Petunia Dursley

- Petunia Dursley Daniel Rigby - Vernon Dursley

Vernon Dursley Amos Kitson - Dudley Dursley

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Molly Weasley Gracie Cochrane - Ginny Weasley

- Ginny Weasley Ruari Spooner - Percy Weasley

- Percy Weasley Tristan Harland - Fred Weasley

- Fred Weasley Gabriel Harland - George Weasley

- George Weasley Warwick Davis - Profesor Filius Flitwick

Profesor Filius Flitwick Louise Brealey - Rolanda Hooch

Rolanda Hooch Anton Lesser - Garrick Ollivander

Garrick Ollivander Leigh Gill - Griphook

Griphook Paul Whitehouse - Argus Filch

Argus Filch Lambert Wilson - Nicolas Flamel

Nicolas Flamel Marthe Keller - Perenelle Flamel

Perenelle Flamel Brid Brennan - Poppy Pomfrey

Poppy Pomfrey Richard Durden - Cuthbert Binns

Cuthbert Binns Luke Thallon - Quirinus Quirrell

Quirinus Quirrell Jake Curran - Ronan, el centauro

Ronan, el centauro Sirine Saba - Pomona Sprout

Pomona Sprout Alessia Leoni - Parvati Patil

Parvati Patil Sienna Moosah - Lavender Brown

Lavender Brown William Nash - Gregory Goyle

Gregory Goyle Elijah Oshin - Dean Thomas

Dean Thomas Leo Erley - Seamus Finnigan

Seamus Finnigan Finn Stephens - Vincen Crabbe

