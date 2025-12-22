El 60649 reparte 6.000 euros: segundo quinto premio de la Lotería de Navidad de 2025

Los quintos premios son los más numerosos de la Lotería de Navidad: ocho premios que reparten hasta 480.000 euros por todo el país. El segundo de ellos ya ha salido.

Seguimos con la tanda de premios del sorteo de la Lotería de Navidad: después del primero, es el turno del segundo quinto premio, que reparte 6.000 euros al décimo. El 60649 ha sido cantado apenas unos minutos después del primero.

En total, son ocho los quintos premios que reparte la Lotería de Navidad hoy, desde el Teatro Real de Madrid, además del resto de grandes premios del sorteo. Los quintos, los más pequeños, son de los pocos que entran íntegros al bolsillo de sus ganadores: al tratarse de un premio inferior a 40.000 euros están libres de impuestos, por lo que los 6.000 euros de cada décimo los recibe el afortunado que tenga el décimo premiado.

Aunque no es el premio más pequeño: están las pedreas, que son 1.794 números que reparten 100 euros al décimo, los números que más se escuchan a lo largo del sorteo de boca de los niños y niñas de San Ildefonso, los míticos "¡Mil euros!".

Cómo y cuándo cobrar los quintos premios de la Lotería

Para los agraciados, la importancia está ahora en dónde, cómo y cuándo cobrarlos: una vez que SELAE publique los resultados oficiales, terminado el escrutinio del sorteo, ya se podrán cobrar todos los premios, incluidos los quintos.

Para ello habrá que acudir a una sede de CaixaBank o BBVA, las dos únicas entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado para canjear los premios por dinero. Allí, además del décimo, habrá que presentar una identificación en vigor y rellenar un formulario sobre información financiera, requisito imprescindible de los bancos, aunque no es obligatorio ni tener cuenta (y no te pueden obligar a abrir una) ni tampoco te pueden cobrar una comisión por cobrar tu premio.

Eso sí, para cobrar los premios hay que hacerlo antes de que éstos caduquen: los premios de la Lotería de Navidad de 2025 caducan tres meses después del sorteo, es decir, se podrán cobrar hasta el 20 de marzo —el 22 de marzo es domingo, por lo que las entidades bancarias están cerradas—.

Comprueba todos los números con el Lotómetro

Todo el mundo espera que le toque el Gordo, hay otros 12 premios importantes a lo largo de la jornada. Sí, el quinto es de los más pequeños, pero 6.000 euros nunca vienen mal. Y aunque muchos ya son afortunados, al haberles tocado este premio, tienen tiempo de serlo con otro premio. Porque los españoles tendemos a participar en el sorteo de Navidad con más de un décimo. Para tenerlos todos organizaditos, puedes usar el Lotómetro de laSexta, una herramienta que te permite comprobar qué números tienen premios y cuáles se han quedado sin premiar este 22 de diciembre.

