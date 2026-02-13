¿Qué está pasando en el Teide? Los expertos explican la causa "probable" de los pequeños terremotos en esta isla canaria

Cientos de pequeños eventos sísmicos en Tenerife conforman el séptimo evento de este tipo que tiene lugar en esta zona de Canarias desde hace una década. Desde Involcan indican cuál es la causa "más probable".

La Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias ha registrado un nuevo enjambre de eventos híbridos en Tenerife, compuesto por varios centenares de señales de muy baja amplitud, entre las 17:20h del jueves y las 4:00h de la madrugada de este viernes. Este es el séptimo enjambre de estas características detectado en la isla desde el 2 de octubre de 2016 y episodios similares se registraron el 14 de junio de 2019, el 16 de junio de 2022, el 12 de julio de 2022, el 14 de noviembre de 2024 y el 7 de agosto de 2025.

Desde el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) mantienen que la "hipótesis más probable" es que estos 'enjambres' estén relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la isla. Este proceso se ha observado de manera recurrente desde 2016 y cuenta con el respaldo de datos geoquímicos y geofísicos independientes, entre ellos, el aumento de la emisión difusa de CO2 en el cráter del Teide y una ligera deformación del terreno detectada en el sector noreste del pico del Teide, remarca en una nota publicada en redes sociales.

Ahora bien, este episodio, señalan, "no conlleva cambios en la probabilidad de una erupción en Tenerife a corto y medio plazo" si bien precisa que "el mayor ruido volcánico" que se registra en Tenerife desde finales de 2016 "no tiene evidencias de estar remitiendo".

