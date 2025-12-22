El primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025 reparte 20.000 euros al 78477

De los cinco premios mayores de la Lotería de Navidad, cuartos premios se reparten dos, cada uno con 200.000 euros a la serie. El primero ya ha salido, repartiendo 20.000 euros a cada décimo con esta combinación.

¡El 78477 es el primer cuarto premio de la Lotería de Navidad de este 2025!. Este cuarto premio, que deja 20.000 euros por décimo, ha caído muy repartido, dejando premiados en hasta 13 localidades: Cazorla (Jaén), Getafe (Madrid), San Lorenzo del Escorial (Madrid), Madrid capital, Badalona (Barcelona), Burgos, Leioa (Bizkaia), Olot (Girona), Segovia, Toledo, Alaquás (valencia), Mislata (Valencia) y Valencia capital.

El cuarto premio de la Lotería de Navidades doble: es el único de los cinco grandes premios que se reparte a dos combinaciones diferentes. Y, aunque sea más pequeño que el Gordo, que es el premio que todo el mundo quiere, tiene a su 'favor' que el afortunado lo recibe de manera íntegra. Para los premios que no alcanzan los 40.000 euros no hay gravamen que valga: Hacienda no se lleva nada, se lo lleva todo el ganador. Incluso aunque una misma persona tenga varios décimos premiados: los impuestos se aplican a cada uno de los premios, no a la suma total, por lo que si una persona tiene tres décimos de un cuarto premio se llevará de manera íntegra los 60.000 euros, a pesar de que esta cuantía supere el mínimo exento.

Mientras que los premios superiores reparten algo más, los cuartos premios no tienen aproximaciones: es decir, si tienes el número anterior o posterior al premiado, no te llevas un premio especial. Eso sí, de cada uno de los dos cuartos premios se llevan 100 euros todos los décimos que coincidan con los números restantes de las centenas.

Los 20.000 euros íntegros del cuarto premio se pueden empezar a cobrar desde hoy mismo. ¿Cómo y dónde? En alguna de las entidades bancarias colaboradoras de SELAE, que en 2025 son, como en años anteriores, CaixaBank y BBVA. Hubo un tiempo en el que una larga lista de bancos daban la posibilidad de cobrar los décimos premiados, pero desde hace un tiempo son únicamente estas dos. Eso sí, no se pueden cobrar los premios hasta que Loterías y Apuestas publique el resultado oficial del sorteo, una vez finalizado el escrutinio.

Y sí, puede que algún niño se equivoque al cantar un premio pero el número extraído sea diferente, aunque no suele ocurrir más que con los premios de la pedrea, porque los cinco premios mayores de la Lotería de Navidad están sujetos a más escrutinio en directo: después de que sean cantados por los niños y niñas de San Ildefonso, son los integrantes de la mesa presidencial del sorteo los que se aseguran de los números y premios se correspondan.

Para los jugadores que cuentan con más de un décimo en su poder, lo más cómodo es usar el Lotómetro de laSexta, una herramienta en la que puedes incluir todos los números con los que participas en el sorteo, la cantidad que juegas con cada uno, y de un solo golpe, comprobar si tienes algún premio más. Más fácil no te lo podemos poner.

