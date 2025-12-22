¿Quién cantará el Gordo en 2025? Así es el "casting" para elegir a los niños de San Ildefonso para la Lotería de Navidad

Rosario Martínez y Fidelia Sañaba, dos de las niñas de San Ildefonso que cantan en la Lotería de Navidad de 2025

El proceso de selección de los niños que cantarán en el Sorteo de Navidad es un ritual que requiere ensayos y pruebas técnicas más allá del escenario

Cada otoño, España revive uno de sus rituales más entrañables: la elección de los chicos y chicas que cantarán los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Aunque el foco mediático se sitúa en el 22 de diciembre, todo comienza semanas antes en la Residencia Internado de San Ildefonso, donde tradición y técnica se mezclan para dar voz a la suerte.

Mientras los bombos esperan girar en el escenario del Teatro Real, los aspirantes comienzan su recorrido entre ensayos, pruebas vocales y entrenamiento ante cámaras. La pregunta que se repite cada año vuelve a surgir: ¿quién cantará el Gordo en 2025?

San Ildefonso: la institución donde nace la tradición

La participación de los niños de San Ildefonso en el Sorteo de la Lotería de Navidad no es casual: sus alumnos cantan los premios desde hace siglos, un legado que continúa vivo y que forma parte del imaginario navideño español. Hoy, el colegio combina su actividad educativa con esta preparación anual, en la que alrededor de treinta estudiantes ensayan desde octubre hasta que se cierre la lista definitiva. Además, el equipo docente coordina horarios para que los ensayos no interfieran en el rendimiento escolar, garantizando un equilibrio entre responsabilidad académica y preparación para el sorteo.

Cómo funciona el proceso de selección de los niños de San Ildefonso

El proceso no es improvisado ni sencillo. Cada otoño, el colegio activa un sistema de selección estructurado: los aspirantes (alumnos de entre 8 y 14 años y también alumnas de la misma, edad, quienes duplican en número a los chicos desde algunos años) se presentan voluntariamente y deben superar una serie de pruebas que garantizan que la ejecución del sorteo sea impecable.

Los componentes principales del "casting" (y el proceso formativo) son:

Pruebas de voz

Se busca una dicción clara, un tono firme y una proyección suficiente para que cada número pueda escucharse perfectamente en el Teatro Real y en la retransmisión televisiva.

Ensayos técnicos

Los niños practican la extracción de las bolas, la coordinación en pareja y el ritmo exacto del canto. Deben sincronizarse sin perder naturalidad, algo que se entrena durante semanas.

Evaluación de coordinación y presencia

No solo importa la voz: también cuenta la seguridad en el escenario, la capacidad de mantener la calma y la coordinación con el compañero, ya que siempre trabajan en dúo.

Revisión de la pronunciación

La tradición exige que las cifras se canten con la entonación característica que ha marcado la historia del sorteo. Esto se entrena con especial atención.

Este proceso, pulido durante décadas, asegura que el 22 de diciembre se mantenga intacta la esencia del sorteo: precisión, solemnidad y emoción. Durante estas sesiones también se corrigen automatismos, se ajustan respiraciones y se refuerzan hábitos que permiten mantener el tono estable durante todo el sorteo, que puede prolongarse durante horas.

¿Quiénes podrían cantar el Gordo este 2025?

Muchos alumnos debutan cada año, otros repiten por su buen desempeño anterior, y todos comparten una mezcla de ilusión y responsabilidad. La decisión final se comunica internamente a finales de noviembre, después de una última ronda de ensayos en la que se evalúa cómo responde cada menor en condiciones muy similares a las del día del sorteo. Para quienes finalmente suban al escenario, cantar los premios será mucho más que un acto protocolario: será formar parte de una de las tradiciones más queridas del país, acompañada por millones de espectadores en directo. Los niños que se encargan de extraer las bolas y los premios y cantarlos son los siguientes:

Ángel Abaga Elebiyo

Samanta Fuster Jordao

Raimondo Alogo Ondo Esono

Manuel Djunior Sañaba Mangue

Piero Rai Chávez Huaroto

Alisce Ríos Gonzales

Isabella Palacios Murillo

Santiago Javier Gutiérrez Rueda

Gorka Calderón Gallo

Aisha Solange Hurtado Auqui

Estefanía Ñat Mecheba

Ernesto Ñat Mecheba

Alba Yadira Machaca Tapia

Italy Andrea Blanco Flores

Dylan Sánchez Núñez

Judit Sañaba Mangue Ondo

Aurora Rodríguez Osorio

Armín Rodríguez Osorio

Agustín Nicanor Bikoro Mangue

Axiel Kyron Abas Limbaga

Adamis Sofía Román Márquez

Evelyn Maldonado Romeral

Rosario Martínez García

Matías Martínez García

Fidelia Sañaba Mangue

Camila Isabella Cartagena Santos

Abigail Sañaba Mangue

Alondra María Paz Coveñas Torres

