Y el 18669 cierra la tanda de los quintos premios de la Lotería de Navidad de 2025

¡Se acabaron los quintos premios de este sorteo de Lotería de Navidad de 2025! Los niños y niñas de San Ildefonso han cantado el último de los ocho quintos premios que se reparten cada 22 de diciembre.

¡Ya sólo queda celebrar! El último de los ocho quintos premios de la Lotería de Navidad de 2025 ya ha salido: el 18669.

Los quintos premios son los hermanos pequeños de los cinco premios grandes del sorteo del 22 de diciembre. Son, de los grandes, con los que un jugador con un solo décimo de Lotería tiene más probabilidades: es obvio, se reparten ocho, así que las probabilidades son de ocho entre 100.000, muy por encima de las probabilidades de que nos toque el Gordo, el segundo o el tercer premio, que es de una entre 100.000. Aunque desde ahora, tus probabilidades de que toque un quinto, si no te ha tocado ya, son cero.

Aunque no siempre han sido tantos: en 1995, por ejemplo, se repartían cuatro quintos premios, con una cantidad algo más modesta que la actual, el equivalente a unos 4.300 euros (720.000 pesetas).

Qué se lleva Hacienda y cómo cobrar los premios

La buena noticia de los quintos premios es que Hacienda no se lleva nada de ellos: el gravamen al que están sujetos todos los premios de sorteos y loterías (no sólo de Navidad) es del 20%, pero afecta sólo a lo que supere los 40.000 euros. Así pues, en la Lotería de Navidad, sólo el Gordo, segundo y tercer premio sí 'menguan' con los impuestos: el primer premio se queda en 328.000 euros; el segundo baja a 108.000 y el tercero, el que menos 'pierde', se queda en 48.000 euros.

Pero tanto los quintos como los cuartos premios se cobran íntegros: cada décimo premiado con un quinto premio se lleva 6.000 euros mientras que los cuartos reparten 20.000 euros cada uno.

Claro que lo siguiente que le interesa a los afortunados a los que les ha tocado el premio es saber cuándo pueden cobrarlo. Hay que esperar a que termine el sorteo para que SELAE confirme todos los números premiados y es a partir de ese momento cuando ya se puede ir a cobrarlos. Con el décimo intacto (o al menos, no muy dañado) hay que dirigirse a una de las entidades de los dos bancos autorizados a pagar los premios, CaixaBank y BBVA; allí, una vez que confirman la identidad del portador y la originalidad del décimo, te transferirán el dinero correspondiente. Recuerda que no estás obligado a tener una cuenta en el banco al que acudas para cobrar el premio, ni tampoco te pueden forzar a abrir una.

