Más de 1.000 personas marchan en León para apoyar a los Bomberos Forestales y exigir ceses en la Junta tras los incendios

¿Qué ha pasado? Los Bomberos han pedido en la manifestación que se reconozca la categoría de bombero forestal y unas condiciones "dignas" de trabajo.

Más de 1.000 personas se manifestaron pacíficamente en León, convocadas por la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl), para exigir mejores condiciones laborales y ceses en la Junta por su gestión de los incendios. Los manifestantes pidieron un operativo de prevención y extinción de incendios forestales que sea profesional, 100% público y estable, además del reconocimiento de la categoría de bombero forestal. Durante la marcha, que comenzó en la Plaza de Regla, se escenificaron protestas y se recibieron ovaciones del público. Víctor Moro López, bombero forestal, destacó la importancia de la prevención y denunció las duras condiciones laborales. Nuria Rubio, del PSOE, responsabilizó a la Junta, afirmando que la magnitud de los incendios podría haberse evitado.

Más de 1.000 personas se han manifestado en León capital en una marcha pacífica convocada por la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl) para pedir unas "dignas" condiciones de trabajo y que haya ceses en la Junta después de la gestión de los incendios.

En concreto, los efectivos solicitan que el Operativo de Prevención y Extinción de incendios forestales sea "profesional y 100% público y estable". Además, quieren que se reconozca la categoría de bombero forestal.

Entre las pancartas de los asistentes, se han podido leer frases como "Castilla y León quemada por la Junta", "Quiñones, el despilfarro eres tú" o "Mañueco, dimisión ya". El presidente 'popular' ha sido aludido también en gritos como "Mañueco, cabrón, trabaja de peón".

La marcha ha dado comienzo a las 13:00 en la Plaza de Regla de León, frente a la Catedral. Allí se han reunido bomberos forestales y diferentes representantes políticos y sindicales, así como de otras organizaciones y entidades y más de 1.000 ciudadanos que han mostrado su apoyo a los trabajadores.

Durante el recorrido hasta la delegación territorial de la Junta en León, los Bomberos han escenificado varias actuaciones en protesta y numerosos ciudadanos que estaban en las calles les han ovacionado y aplaudido en reconocimiento a su esfuerzo y a su labor durante estas última semanas.

Exigen la categoría de bombero forestal

Víctor Moro López, uno de los trabajadores en brigada helitransportada, ha expresado que el principal objetivo de la manifestación es reclamar que el dispositivo sea 100% público y estable todo el año. Además, quieren que "de una vez por todas" se les reconozca como Bomberos Forestales: "Es lo que somos".

"Venimos a exigir que ya de una vez por todas nos paguen la categoría de bombero forestal con todo lo que conlleva", entre las que están las jubilaciones anticipadas por todas las sustancias cancerígenas que inhala en la extinción de incendios o el esfuerzo físico que requiere.

Ha puntualizado que no reclaman una subida de suelo, sino que las condiciones de trabajo sean "dignas", y ha explicado que el trabajo que realizan no es solo trabajar en las extinciones que se llevan a cabo en la campaña de incendios, sino que es importante también durante un invierno cuando se efectúan las labores de prevención.

"Ha quedado demostrado que la prevención a día de hoy es muy importante", ha argumentado, puntualizando que conlleva labores de limpieza o adecuación de los montes al cambio climático.

"Jamás había encontrado algo como esto"

En ese sentido, Víctor Moro ha señalado que jamás se había enfrentado con incendios como los que se han vivido en Castilla y León: "Llevo 15 años como bombero forestal y nunca había encontrado algo como esto. Ha sido muy duro, casi un mes entero muy duro de jornadas de hasta 20 ó 21 horas sin parar. Con 10 horas de descanso y luego otras 20".

Confía, eso sí, en que lo que se ha vivido sirva para sacar "algo bueno y positivo", pero indica que va a costar "mucho trabajo" y que la Administración "no lo va a poner fácil para nada", como demuestra con su actuación tras lo que pasó en 2022 en la Sierra de la Culebra. "Venimos a reivindicarnos y a demostrar que no van a poder con nosotros", ha concluido.

"La tragedia se podía haber evitado"

Por su parte, Nuria Rubio, vicesecretaria del PSOE en Castilla y León, ha exigido responsabilidades a la Junta porque "la tragedia se podía haber evitado". "Los incendios son inevitables, pero la magnitud que llevan los mismos no lo son", afirma.

"En León, en la tierra que más ha sufrido por los incendios, vamos a gritar alto y claro que se acabó, que se tienen que ir y que no pueden seguir en esos cargos ni un minuto más", ha terminado Rubio.