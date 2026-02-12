Una nueva borrasca avanza en España y es la de los ultras: el grupo nazi Núcleo Nacional crea su propio partido político

Los detalles Bajo el nombre Noviembre Nacional, en referencia a Franco y Primo de Rivera, la organización xenófoba podrá concurrir a las elecciones.

La borrasca ultra no ha dado tregua estos últimos días en Europa y el resto del mundo. En España, la noticia más reciente que refleja este cambio es la formación de un partido político por parte de la organización juvenil Núcleo Nacional.

Esa organización ultra, neonazi, xenófoba y racista ha creado el partido Noviembre Nacional, una clara referencia al pasado dictatorial de España, ya que noviembre es el mes en el que murieron Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. El lema principal de este movimiento y que gritan en sus manifestaciones con brazo en alto es claro: fuera los inmigrantes.

En Suiza, la formación de extrema derecha Partido Popular Suizo ha propuesto la celebración de un referéndum para limitar la población del país a un máximo de 10 millones en 2050. Su justificación es que el país no puede acoger a más personas, pero la realidad es que quieren controlar la demografía impidiendo la entrada de migrantes o sus familiares.

Otro país europeo, Italia, también ha pasado los límites ultras. Allí, el gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado un proyecto de ley que endurece la política migratoria. Concretamente, permite el bloqueo naval a las embarcaciones con inmigrantes y facilita las expulsiones.

A esto se une además sus acuerdos con terceros países para enviar a los solicitantes de asilo hasta que se determinen sus casos. La medida deberá ser refrendada por el Parlamento, pero tiene muchas oportunidades de salir adelante.

Más allá del viejo continente está el rey del mundo ultra: Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha anunciado que el ICE ha concluido su misión en Minnesota, tras haber arrestado a 4.000 migrantes y haber asesinado a dos manifestantes.

La policía antimigratoria de Trump seguirá con su objetivo en otros estados, principalmente los gobernados por demócratas. Cabe destacar que con medidas como estas, Trump tenía un índice de aprobación del 39% en diciembre.

Sin embargo, de enero no se ha publicado el dato porque, tras los últimos sucesos y brutalidades vistos en Minnesota, la consultora que hacía este estudio desde hace 88 años ha avisado de que ya no lo hará más. Asegura que es una decisión estratégica, aunque llega después de las amenazas del inquilino de la Casa Blanca a todo el que saca encuestas en las que sale malparado.

