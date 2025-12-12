Todo (casi) listo en el Teatro Real de Madrid, adonde han llegado los bombos, las bolas y el resto del material del sorteo

Los bombos y el resto de los elementos que se utilizarán en el Sorteo Extraordinario de Navidad llegan este viernes al Teatro Real.

A 10 días del sorteo, los elementos que coprotagonizan, con los niños y niñas de San Ildefonso, el sorteo de la Lotería de Navidad ya se encuentran en el Teatro Real de Madrid.

¡Cada vez queda menos! El Teatro Real de Madrid ya ve cada vez más cerca el día del sorteo de la Lotería de Navidad, y desde este viernes, se prepara de verdad para el 22 de diciembre. Porque este viernes, han llegado a las instalaciones de la histórica institución cultural madrileña todos los elementos necesarios para la celebración del sorteo: los bombos, las bolas con los números y los premios, las trompetas, las tablas...

Sobre las 9:30h de la mañana, dos camiones han trasladado todos los elementos del sorteo al Teatro Real desde la ubicación donde se guarda el material el resto del año y ahora sólo queda preparar todo. Aquí, donde permanecerán hasta después del sorteo, han llegado no dos bombos, sino cuatro —uno de reserva de cada uno—, dos grandes —de unos 850 kilos cada uno, donde van las bolas de los 100.000 números— y otros dos pequeños —de unos 450 kilos cada uno, donde se introducirán las bolas de los más de 1.800 premios que se reparten—.

Una vez instalados en el Teatro Real, empieza no sólo el protocolo de preparación, sino que todo se encuentra rodeado de un brutal protocolo de seguridad: se colocan todos los elementos en el escenario del Teatro Real y de aquí, se bajan a unos 16 metros de profundidad, hasta la planta -5 del teatro, donde se coloca todo de cara al 22 de diciembre.

Hasta el día del sorteo, todos los elementos de la Lotería de Navidad están vigilados y custodiados las 24 horas del día, gracias a la seguridad del Teatro Real y a un equipo de seguridad privado, especialmente los últimos días antes del sorteo.

