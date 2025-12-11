La visión de Hans Arús en un sueño con un número para la Lotería de Navidad que ha llevado a Angie Cárdenas a comprar el décimo

Ahora

Un curioso sueño de Hans Arús se ha convertido en el centro de atención en Aruser@s: el colaborador asegura haber visto un número de la Lotería de Navidad mientras dormía, y Angie Cárdenas no ha dudado en ir a buscar el décimo.

En Aruser@s, viven un momento tan inesperado como divertido cuando Hans Arús relata una peculiar experiencia nocturna. Según cuenta, tuvo una "visión" en un sueño en la que aparecía claramente un número de la Lotería de Navidad. La anécdota, que comenzó como una simple ocurrencia, ha terminado generando un auténtico revuelo en el plató.

La más sorprendida es Angie Cárdenas, que no dejó pasar la oportunidad. "Lo peor del caso es que él me lo apuntó y me dijo cuál le salió", explica la tertuliana entre risas. Ante esa revelación, Angie confiesa que no tuvo más remedio que ponerse manos a la obra y salir en busca del décimo correspondiente al misterioso número soñado por Hans.

Aunque nadie sabe si la premonición traerá suerte en el sorteo, lo cierto es que Angie Cárdenas ya tiene el número en su poder. Ahora solo queda esperar al sorteo del 22 de diciembre para comprobar si el sueño de Hans Arús tiene, o no, un final millonario.

