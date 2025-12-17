Así funciona la Lotería de Navidad (y por qué es casi imposible que haya tongo)

Dos niños de San Ildefonso cantan los números y sus correspondientes premios al inicio del sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional de 2023 en el Teatro Real de Madrid.

Más de 200 años lleva celebrándose el sorteo de la Lotería de Navidad. Para que éste se lleve a cabo con normalidad, el protocolo de seguridad y preparación está preparado al milímetro. Así funciona:

Los nervios entre los niños y niñas de San Ildefonso están a flor de piel. En octubre, son seleccionados los alumnos del centro para extraer bolas y cantar los premios en el Teatro Real el 22 de diciembre, día que tradicionalmente se celebra el sorteo, y desde entonces, ensayan dos o tres veces por semana antes del ensayo general. Pero este no es el único protocolo que tiene lugar antes del 22 de diciembre: los elementos necesarios para el sorteo se trasladan y protegen con esmero, se ensayan los protocolos, se revisan uno a uno los bombos, las bolas... para el sorteo se siguen una serie de pasos que hacen que más que un sorteo, el día de la Lotería de Navidad disfrutemos casi de una perfecta coreografía.

Todos los elementos del sorteo de la Lotería de Navidad

Bolas: pequeñas bolas hechas de madera de boj con los números grabados: hay 100.000, con cada uno de los números que entran en el sorteo, y 1.807 con cada uno de los premios que reparte el sorteo

pequeñas bolas hechas de madera de boj con los números grabados: hay 100.000, con cada uno de los números que entran en el sorteo, y 1.807 con cada uno de los premios que reparte el sorteo Bombos: caja esférica y giratoria que contiene las bolas numeradas del sorteo; hay dos, uno grande, donde se introducen las bolas de los 100.000 números que entran en el sorteo, y uno pequeño, donde se meten las 1.807 bolas de premios

caja esférica y giratoria que contiene las bolas numeradas del sorteo; hay dos, uno grande, donde se introducen las bolas de los 100.000 números que entran en el sorteo, y uno pequeño, donde se meten las 1.807 bolas de premios Lira : aparato formado por diez varillas metálicas donde se ordenan las bolas tras su recuento y comprobación antes de introducirlas en el bombo

: aparato formado por diez varillas metálicas donde se ordenan las bolas tras su recuento y comprobación antes de introducirlas en el bombo Paraguas : estructura circular de la que penden las liras que contienen todas las bolas de los números en juego

: estructura circular de la que penden las liras que contienen todas las bolas de los números en juego Tolva : recipiente transparente en forma de embudo que sirve para hacer pasar las bolas con los números en juego, desde las liras hasta el bombo

: recipiente transparente en forma de embudo que sirve para hacer pasar las bolas con los números en juego, desde las liras hasta el bombo Trompeta : embudo por donde se deslizan las bolas desde el bombo hasta la copa

: embudo por donde se deslizan las bolas desde el bombo hasta la copa Copa : recipiente ancho y transparente, en forma de copa, donde cae la bola que sale del bombo tras deslizarse por la trompeta

: recipiente ancho y transparente, en forma de copa, donde cae la bola que sale del bombo tras deslizarse por la trompeta Tabla: expositor o tablero en que se muestran las bolas de los números premiados

Así funciona el sorteo de la Lotería de Navidad, paso a paso

1. Las bolas se presentan en las liras, colgadas de los paraguas; a través de la tolva, se introducen cada una en el bombo que le corresponde.

2. Los bombos empiezan a girar y comienza el sorteo: para cada tabla participan cuatro niños, dos que extraen las bolas y otros dos que cantan los premios.

3. Se detienen los bombos y una bola de cada uno de ellos se desliza a través de cada una de las trompetas hasta sus respectivas copas.

4. Uno de los niños canta el número; el otro, el premio. Introducen las bolas en los alambres correspondientes y continúan...

5. ... a no ser que sea uno de los cinco grandes premios del sorteo; entonces, uno de los niños extiende su mano para avisar al compañero de que han cantado premio. Repiten los números y premios y se dirigen a la mesa, donde los miembros confirman el número premiado y el premio que le corresponde.

Y así, durante unas cuatro horas, que es lo que suele durar el sorteo.

El tongo, un casi imposible de la Lotería de Navidad

Todos los años, surge alguna acusación contra el sorteo: una bola que baila, un premio que se canta fuera de lugar, una aparentemente escondida bola en una mano inocente... Hay que tener en cuenta que antes del sorteo, las medidas de seguridad son absolutamente estrictas. Todos los elementos del sorteo están vigilados por guardias las 24 horas, y cada paso que se da está certificado ante notario.

Una vez que finaliza el sorteo, medio medio centenar de trabajadores colaboran en la obtención de la lista oficial de premios del sorteo y de las poblaciones agraciadas, que se realiza mediante un proceso informático "controlado". Al termino del sorteo, y comprobados los errores, se envía el fichero de números y premios a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ella es la entidad encargada de imprimir la lista oficial, que se edita y distribuye la misma tarde de este 22 de diciembre a los Puntos de Venta de la Red Comercial de Loterías y a los medios de comunicación. También está disponible en la web oficial. Las tablas de los números premiados quedan expuestas al público durante los siete días siguientes al sorteo en la sede de Loterías y Apuestas del Estado.

