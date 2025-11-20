"Españoles, Franco ha muerto": 50 años del inicio del fin del franquismo (que nunca desapareció)

Los Franco en vida: el árbol genealógico del dictador en 2025 Del matrimonio entre Franco y María del Carmen Polo y Martínez-Valdés, más conocida como Carmen Polo o 'la Collares', sólo nació una hija, Carmen Franco Polo, que murió en 2017 a causa de un cáncer. La hija única del Generalísimo, a la que en la infancia conocían como 'Nenuca', 'Carmelilla', 'Carmencita', 'Cotota' o 'Morita', se casó en 1950 con Cristóbal Martínez-Bordiú y Ortega, marqués de Villaverde, duque consorte de Franco y 'grande de España', conocido como el 'yernísimo'. Y con él tuvo un total de siete hijos, los siete nietos de Francisco Franco: Carmen

María de la O

Francisco

María del Mar

José Cristóbal

María de Aránzazu

Jaime Felipe En total, Franco tuvo 14 bisnietos, aunque uno de ellos murió cuando tenía 11 años en un accidente de tráfico. Aquí puedes ver el árbol genealógico de los Franco, toda su descendencia viva en 2025. Tamara Fariñas Compartir en X

Las otras fundaciones franquistas, más allá de la Fundación F. Franco, que Cultura quiere eliminar El fin de las fundaciones franquistas en España está cada vez más cerca. Este martes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciaba en el Congreso de los Diputados el inicio de las actuaciones previas para la extinción de cuatro fundaciones que blanqueaban el franquismo en nuestro país. Se tratan de la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano. Después de que el Gobierno iniciara oficialmente la "extinción" de la Fundación Franco por "apología del franquismo" y "humillación a las víctimas" el pasado mes de octubre, seguía el mismo camino con otras cuatro fundaciones franquistas, siguiendo el ímpetu que destacaba este martes Urtasun de "exigir, siempre y en todo momento, verdad, reparación y justicia". Te lo cuenta en laSexta.com Mónica Ramírez. Mónica Ramírez García Compartir en X

140.000 asesinados, 250.000 exiliados, 30.000 bebés robados… los datos negros del franquismo que nadie debería olvidar Detrás de esa mirada romántica del pasado, los números del franquismo cuentan una historia muy distinta: una historia de represión sistemática, sufrimiento masivo y vidas arrancadas. Durante los 36 años de dictadura, más de 140.000 personas fueron asesinadas por el régimen, y algunos estudios elevan esa cifra hasta 200.000. La violencia fue tan generalizada que, hoy, uno de cada tres municipios españoles aún conserva una fosa común, y existen cerca de 140.000 desaparecidos que todavía no han sido recuperados ni identificados. Estas cifras no son solo estadísticas: son vidas truncadas, familias destrozadas y generaciones marcadas por el dolor. El franquismo no se limitó a la violencia directa. Fueron 250.000 personas obligadas a exiliarse, buscando escapar de un régimen que no dejaba espacio para la disidencia. Además, 30.000 bebés fueron robados a sus familias, arrancados de sus hogares para ser entregados a otras familias o instituciones, en uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de España. Te lo cuentan Sara Rincón y Marta Pérez Ruiz. 140.000 asesinados, 250.000 exiliados, 30.000 bebés robados… los datos negros del franquismo que nadie debería olvidar ni 50 años después Sara Rincón Compartir en X

