Cuando la suerte viene en familia: los hermanos de San Ildefonso que han cantado premios en la Lotería de Navidad 2025

Los niños de la Residencia San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid Rosario Martínez (d) y Matías Martínez (d)

Los niños de San Ildefonso han repartido suerte en familia en la Lotería de Navidad 2025, con los hermanos Rosario y Matías Martínez García y Estefanía y Ernesto Ñat Mecheba cantando pedreas, quintos y hasta el tercer premio.

Los niños y niñas de la Residencia-Internado de San Ildefonso han vuelto a ser protagonistas en la Lotería de Navidad 2025, repartiendo ilusión y premios desde el Teatro Real de Madrid. Este año, la suerte ha llegado en familia, con varios hermanos compartiendo escenario y cantando los números y premios de la Lotería.

La tercera tabla del sorteo comenzó a las 10:06 horas y repartió únicamente pedrea, los premios de 100 euros al décimo. Los números fueron cantados por Gorka Calderón y Aisha Solang, mientras los hermanos Estefanía y Ernesto Ñat Mecheba se encargaban de extraer las bolas de los números y los premios.

Aunque esta tabla solo repartió pequeños premios, la energía y entusiasmo de los niños de San Ildefonso fue evidente.

A las 11:06 horas, Aurora y Armín Rodríguez Osorio anunciaron un quinto premio, el número 77715, dotado con 60.000 euros a la serie. Seis minutos después, el tercer premio, el número 90693, con 500.000 euros a la serie, fue repartido junto a Raimundo Alogo y Manuel Djunior, que extrajeron las bolas de los números y premios.

Aurora, de diez años, ha participado por segunda vez en el sorteo y confesó sentir emoción, nervios y felicidad. La niña explicó que lo más complicado es mantener el soniquete mientras canta y que los educadores les aconsejan cuidar la voz para no quedarse afónicos.

La séptima tabla repartió el sexto quinto premio, el número 94273, con 60.000 euros a la serie. Las niñas Adamis Sofía Román y Evelyn Maldonado cantaron los números con entusiasmo durante casi 20 minutos. Cuando apareció el premio, Adamis se acercó al centro del escenario del Teatro Real para compartir la emoción con el público, tras depositar la bola en la mesa de Presidencia.

Los hermanos Ñat Mecheba, que ya habían trabajado en la tercera tabla, volvieron a extraer números y premios, demostrando que la familia y la tradición siguen siendo protagonistas en la Lotería de Navidad 2025.

La octava tabla repartió el segundo cuarto premio, el número 25508. Rosario Martínez García cantó los números y su hermano Matías los premios, destacando que en San Ildefonso la suerte también se canta en familia.

Desde 1812, los niños de San Ildefonso han sido el alma de la Lotería de Navidad, y en 2025 la tradición se ha mantenido viva: ilusión, premios y momentos emocionantes que recorren toda España.

