La 'ley del silencio selectivo' se impone en el PSOE: los barones callan sobre las críticas a Lambán y claman contra Felipe González

Los detalles La mayor parte de la cúpula socialista ha evitado pronunciarse sobre las polémicas declaraciones en las que Óscar López señalaba a Javier Lambán como responsable del batacazo en Aragón. Sin embargo, han sido varios los ministros que han criticado a González por anunciar su voto en blanco en las próximas generales.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, culpó al fallecido Javier Lambán del mal resultado electoral de Pilar Alegría, lo que generó escasas reacciones en el PSOE. Solo cinco miembros, incluidos Félix Bolaños e Ignacio Urquizu, defendieron a Lambán. En contraste, las críticas de Felipe González hacia Pedro Sánchez provocaron respuestas inmediatas en el partido. González expresó su intención de votar en blanco si Sánchez se presenta nuevamente, lo que fue respondido con dureza por figuras como Ana Redondo, quien sugirió que González, a quien llamó "jarrón chino", debería considerar dejar el PSOE. Pedro Sánchez ha optado por no pronunciarse sobre ambos temas.

Este jueves, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, responsabilizó al fallecido Javier Lambán, exsecretario general del PSOE de Aragón, del batacazo electoral protagonizado por Pilar Alegría el pasado domingo, cuando pasó de 23 a 18 escaños. Esas palabras se produjeron a las 9:25. 36 horas más tarde, son 15 los dirigentes socialistas que han hecho declaraciones públicas, y la tónica general ha sido ni siquiera mencionar el tema, y quienes lo han hecho han evitado mojarse.

Tan solo se han expresado con contundencia cinco integrantes del PSOE: Félix Bolaños, Ignacio Urquizu, Emiliano García-Page, Juan Lobato y Pilar Alegría. A esta última, la líder de los socialistas aragoneses, ni siquiera la hemos escuchado de viva voz, aunque a través de la red social 'X' fue la primera en discutir las palabras de Óscar López. En las horas siguientes se sumaron Page y Bolaños y este viernes, en Al Rojo Vivo, Ignacio Urquizu y Juan Lobato han hecho una férrea defensa de la figura de Javier Lambán.

Silencio con Lambán, 'palos' a González

Este silencio sepulcral que buena parte del PSOE ha mantenido tras las palabras de Óscar López criticando a Javier Lambán no se ha mantenido cuando el autor de las críticas ha sido Felipe González y el receptor, Pedro Sánchez. Este martes, en un acto en el Ateneo de Madrid, el expresidente del Gobierno anunció que votaría en blanco si Sánchez repetía como candidato del PSOE y aseguró no sentirse representado.

Las reacciones en las filas socialistas no tardaron en llegar, y el tema ha seguido coleando hasta este mismo viernes, 72 horas después de las palabras de González. "Si ves al líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido", le ha dicho el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a González.

Aún más contundente ha sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha llamado "jarrón chino" al expresidente y le ha abierto la puerta a abandonar el PSOE: "Hay jarrones chinos que, lamentablemente, ya no quedan bien en las estanterías".

Mientras tanto, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, guarda un silencio sepulcral y evita mojarse tanto en la cuestión de Felipe González como en las críticas al fallecido Javier Lambán.

