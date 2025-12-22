El 77715, tercer quinto premio de la Lotería de Navidad de 2025

Los quintos premios son los que más veces se reparten a lo largo de la mañana en el sorteo de la Lotería de Navidad. El Teatro Real de Madrid ya ha escuchado, con esta, tres "¡60.000 euros!"

¡El 77715 es el tercer quinto premio de la Lotería de Navidad de este 2025! Este premio, que ha sido cantado por Aurora Rodríguez Osorio y Armín Rodríguez Osorio, ha sido, de largo, el más repartido de la Lotería de Navidad de este 2025, dejando agraciados en más de 50 localidades de toda España.

Los quintos premios reparten 60.000 euros a la serie, por lo que las personas que tengan un décimo premiado se llevan 6.000 euros. Y se los llevan íntegros, porque a diferencia de otros premios mayores de la Lotería de Navidad, este no está sujeto a ningún gravamen. Aún faltan otros cinco quintos premios por salir, así que todos atentos al sorteo, desde el Teatro Real de Madrid.

Loterías y Apuestas del Estado reparte hoy hasta 480.000 euros en quintos premios, además de muchos otros miles de euros en el resto de premios. Como curiosidad, este año el protagonista del anuncio de la Lotería de Navidad ha sido precisamente uno de estos, aunque en condiciones algo diferentes: un quinto premio de 1995 que se quedó sin cobrar.

