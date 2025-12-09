Aquí nunca ha tocado el Gordo: las dos capitales de provincia a las que la Lotería de Navidad no ha sonreído en 200 años

Alba Sánchez desvela en Aruser@s cuáles son las dos capitales de provincia que nunca han sido agraciadas con el premio Gordo de la Lotería de Navidad. También nos cuenta en qué lugares ha habido más suerte.

Ya estamos en plena época navideña y, además del árbol, los villancicos, los belenes y los mazapanes, los españoles también tenemos otra costumbre muy nuestra: la Lotería de Navidad. A tan solo un par de semanas para la celebración del gran sorteo, en Aruser@s ya tenemos puesta la vista en los niños de San Ildefonso y, sobre todo, en los números que saldrán del bombo, y cruzamos los dedos para que este año la suerte sonría a quien más lo necesita.

Y quizá en este 2025, la magia suceda en las dos únicas capitales de provincia en las que el Gordo no ha caído nunca en sus casi 200 años de historia. "Se trata de Girona y de Ávila", desvela Alba Sánchez en el programa de laSexta.

La periodista también nos cuenta en qué ciudades ha caído más veces. "En Madrid ha sido donde más veces ha tocado, 83. En Barcelona, 42. En Sevilla, 17. Bilbao, Valencia y Zaragoza, 14", enumera.

Pero algunas ciudades más pequeñas se llevan el honor de ser, en proporción, las más afortunadas: "En Manises, que está en Valencia, ha tocado cinco veces; en Sort (Lleida), cuatro, y en Vic (Barcelona), otras cuatro".

