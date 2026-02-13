Coímbra (Portugal), ante una inundación histórica: la autovía A-1, colapsada, planes de evacuación y poblaciones aisladas

La inundación más grave en un siglo: así creen que podría acabar el temporal de lluvias que afecta a España y Portugal, entre otras zonas, y que en el país vecino ha provocado importantes daños.

Las fuertes lluvias de los últimos días y las que se esperan para este viernes podrían dejar un escenario catastrófico en Portugal, donde se cree que la crecida del río Mondego podría provocar la mayor inundación del último siglo. Los medios portugueses hablan de "inundación centenaria": el miércoles, la rotura de un dique hizo que el río Mondego se desbordara por una de sus orillas a la altura de Casais, cerca de la localidad de Coímbra, en el centro de Portugal, según explicó a la agencia EFE el oficial de operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANCEPC), Telmo Ferreira.

El portavoz explicó que la rotura se produjo en un área agrícola de arrozales, ya evacuada, junto a un viaducto de la autovía A1."La zona llevaba en vigilancia" desde la noche del martes y ya se había procedido a la evacuación de algunos vecinos durante la madrugada y la mañana del miércoles". Ahora tras las lluvias intensas de la noche del jueves, Protección Civil ha advertido de un riesgo especial de inundación en las zonas bajas de Lisboa, la península de Setúbal y la región oeste. En el Ayuntamiento de Coímbra, están preparados para, en el caso de que sea necesario, evacuar a otras 9.000 personas, principalmente de la zona urbana, según adelantó la alcaldesa en declaraciones recogidas por el diario portugués 'Público'.

Hasta ahora, unas 3.500 personas ya han sido evacuadas de las zonas rurales próximas, y esta pasada noche el municipio ya comenzó a llevar a cabo evacuaciones preventivas de personas encamadas y sin hogar en las zonas potencialmente vulnerables. Igual que ocurrió en Cataluña el jueves, algunos centros educativos han ordenado el cierre para este viernes, 13 de febrero, y las autoridades han pedido evitar salidas innecesarias a las calles.

El jueves, precisamente en esta misma zona, la autovía A-1 colapsó a la altura de la rotura del dique, aunque sin provocar heridos porque el tráfico estaba cerrado en los dos sentidos desde hacía horas. Según la cadena de televisión pública RTP, el pavimento se hundió en el kilómetro 191,2 de la A-1 en el sentido norte-sur. El ministro luso de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, visitó la noche del miércoles esa área y dijo a la prensa que el viaducto no corría peligro y que lo que ocurrió es que el rotura del dique provocó un flujo de agua "anormal", que corroe parte de los materiales que sirven de soporte. Pinto Luz indicó que va a llevar "semanas reparar esta infraestructura". Como consecuencia, la autovía A1 entre los kilómetros 189 y 191 permanecerá cerrada un tiempo.

Las lluvias han afectado con relativa fuerza en algunas zonas de Portugal: en Arruda dos Vinhos, las calles y casas de los vecinos se encuentran en lo que definen como un "escenario de guerra". El presidente del consejo, Carlos Alves, ha solicitado que se declare el estado de emergencia, porque en la práctica ya lo están, pero es necesario que sea declarado. En la parroquia de Montemor-o-Velho, una villa del distrito de Coímbra con unos 25.000 habitantes, llevan varios días aislados.

