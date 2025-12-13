El secreto de las administraciones donde tocan más premios en la Lotería de Navidad

Las colas en 'Doña Manolita' no tienen nada que ver con las que se forman frente a otras administraciones, incluso en la misma ciudad. ¿Pero cuál es el secreto de las grandes repartidoras de premios?

Todos los años, la misma pregunta, con la misma respuesta. ¿Qué posibilidades hay de que nos toque el Gordo? Con un solo décimo de la Lotería de Navidad, la probabilidad de llevarnos el primero de los grandes premios del sorteo es del 0,0001%. Es decir, que a una persona le toque el Gordo es fruto de la casualidad. Pero eso no hace que los jugadores se rindan: es por eso que cada año, las colas en 'Doña Manolita' se multiplican; es por eso que la gasolinera de Granadilla de Abona (Tenerife), últimamente tiene cada vez más personas interesadas en comprar décimos allí.

¿Por qué? Porque reparten premios. O, al menos, eso es lo que cree la gente. Cuando una administración reparte un premio, la venta los años siguientes crece exponencialmente. En 2022, por ejemplo, Osasuna repartió un quinto premio entre sus socios, lo que hizo que al año siguiente, se agotaran las participaciones que puso a la venta el club rojillo. Y siempre ocurre lo mismo. Entonces, ¿cuál es el secreto de estas administraciones? ¿Tienen un don para repartir premios?

Equipo de Investigación habló con el matemático y doctor en Estadística Javier Álvarez Liébana para entender todo lo que tiene que ver con estas probabilidades y la Lotería de Navidad. Si tan complicado es ganar el Gordo de Navidad, ¿por qué hay algunas en las que toca más? "La probabilidad de que toque el premio no depende tanto de cuánta gente compre en una administración concreta, sino de cuántos boletos esa administración ha comprado", explica.

Igual que la probabilidad de ganar el Gordo es del 0,0001% con un solo número y se multiplica tantas veces como números diferentes tengamos, con las administraciones ocurre lo mismo. 'Doña Manolita' casi siempre reparte, pero esto responde, según explica Álvarez Liébana, a que "es una administración que compra prácticamente un tercio de los números que se ponen en el sorteo". Es decir, si tiene un tercio de los números que entran en el bombo grande, "tiene un 33% de probabilidades de que toque en su administración", afirma.

"Pero eso no significa que las personas que compren en 'Doña Manolita' tengan más probabilidades de que toque", insiste. La probabilidad de cada persona de llevarse el Gordo sigue siendo la misma, compre en 'Doña Manolita', en 'La Bruja de Oro' o en la administración que nadie conoce del pueblo más pequeño de España.

