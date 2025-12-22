"No hay ni un número feo"
José María Rivero comparte un curioso manual sobre cómo vivir el Gordo: "¡No me lloren!"
Mucha gente ha vivido momentos muy emocionantes después de ganar alguno de los premios mayores de la Lotería de Navidad. Descubre los consejos del periodista sobre cómo reaccionar en ese momento.
Este lunes se ha celebrado el sorteo de la Lotería de Navidad que ha regado de premios muchos lugares de nuestro país. Como indica Cristina Pardo, "este año ha sido el 79.432 y ha caído en las zonas de León afectadas por los incendios de este verano". José María Rivero anuncia que en laSexta no se han descorchado botellas de cava ya que nadie ha recibido ninguno de los premios mayores.
"Sí lo han hecho en León", añade, "la Lotería cumple con esa tradición de que en algún lugar donde pasó algo malo pues, al final, trata de reparar". El reportero decide compartir un curioso manual sobre cómo vivir el Gordo.
Rivero indica que, lo primero, es que no se deben ir de fiesta la noche anterior ya que la mañana siguiente no podrán dormir. El siguiente consejo es que si les toca cualquiera de los premios mayores de la Lotería de Navidad "¡no me lloren!", pide el reportero.
El reportero también aconseja tener confianza en uno mismo si reciben uno de estos premios. Rivero indica que si estamos trabajando mientras se produce el sorteo y escuchamos gritos, consultemos rápidamente nuestros décimos ya que es posible que también seamos uno de los agraciados.
Consejos para ganar el Gordo
"Para que toque hay que comprar el Gordo", indica y, por ello, comparte más consejos. El reportero explica que si nunca se han comprado lotería lo mejor es hacerlo ya que "los primerizos tienen suerte". "Si hay lotería en la empresa, no lo duden", añade.
A la hora de escoger un décimo, "no hay ni un número feo, ni hay una última hora... vayan, sea la hora que sea". "Para todo hay un roto para un descosido", afirma. Además, sobre repartir el premio, Rivero no tiene claro qué hacer.
El reportero no sabe si seguir el consejo de Soledad que, al saber que en el sorteo de este lunes ha recibido "un pellizquito", ha afirmado, frente a las cámaras: "Me decía mi abuela 'si das algo, a todo el mundo le parecerá poco, y si das mucho, te quedarás sin nada', quédate con eso".
