De los Presupuestos Generales a la reforma de la Justicia: lo que Junts no apoyará tras su ruptura con el PSOE

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, afirmó que la ruptura con el PSOE es "irreversible", afectando no solo al Gobierno sino también a la política internacional, donde aún comparten responsabilidades. Los votos de Junts son cruciales para aprobar reformas exigidas por la Unión Europea a cambio de 90 mil millones de fondos europeos. Además, están en juego los presupuestos, la reforma de justicia y leyes electorales. Su apoyo es vital para medidas sociales en negociación, como permisos por fallecimiento y ayudas a familias. También peligra la aprobación de leyes sobre atención sanitaria a inmigrantes y sanciones a empresas.

