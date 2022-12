No son pocas las historias que se escuchan cada año en torno a la Lotería de Navidad y que terminan por no ser ciertas. Hace algunos años (y en varias ocasiones) se llegó a decir que Loterías y Apuestas del Estado iba a devolver el 50% del precio de todos los décimos no premiados por un "grave error" que se había cometido durante el sorteo, en el que habían dejado fuera un número considerable de bolas. Otro año, en 2019, se habló de "tongo" después de un movimiento que a muchos espectadores les pareció extraño, cuando uno de los trabajadores parecía estar metiendo algo en uno de los bombos. Otro 'fail': no había tongo.

Lo cierto es que, como con todo, la desinformación también afecta al sorteo. Y una de esas 'fake news' que se repiten una y otra vez es la que gira en torno al número 00000. ¿Quién no ha escuchado en su vida que este número sólo lo tienen en España los miembros de la Familia Real española? 'El número del rey', se le conoce en muchos ámbitos. La historia (y la mitología, por supuesto) dice que era la propia Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) la que regalaba este número a la Casa Real; esto, sumado a la teoría de que este número no se podía comprar, implicaba que SELAE habría entregado a la monarquía española los 34.400 euros que cuestan los 1.720 décimos (los 36.000 euros de los 1.800 en el caso de 2022, que se han vendido más series) con el número 00000.

Nada más lejos de la realidad: SELAE ya ha negado estas afirmaciones a lo largo de los años. Efectivamente, el 00000 es uno de los 100.000 números que entran en el sorteo de la Lotería de Navidad y al que todo el mundo tiene acceso, siempre y cuando puedan acudir a las administraciones de loterías que lo vendan o se pueda adquirir 'online'. De hecho, a día de hoy, se puede adquirir en cinco administraciones repartidas por España: en Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Murcia y en la archiconocida Lotería Manises de Valencia.

Tanto es así que incluso una persona relativamente conocida, un DJ llamado Rafa León que se dedica a pinchar música en eventos y celebraciones por Andalucía, todos los años realiza un sorteo para regalar un décimo con esta combinación a cualquiera de las personas que rellenen sus datos en un formulario de su propia página web. En resumen: que existe y sí, se puede comprar.

El 00000 ya ha tocado alguna vez...

Ahora bien, pudiera pensar alguno que al no tener recuerdos de esta 'extraña' combinación nunca ha sido extraído de los bombos que giran cada 22 de diciembre en el sorteo del Teatro Real. Craso error. En una ocasión, en 2014, se cantó este número —otra de las grandes dudas es cómo se cantaría—, aunque únicamente repartió una pedrea, unos 100 euros por décimo.

¿Y cómo se canta el 00000? Teniendo en cuenta la cantinela de los niños y niñas de San Ildefonso, la broma está en torno a la manera de cantar este número. "Cero mil cero cientos cero cero" es la apuesta más antigua. La respuesta es clara: no, no se canta así. Los 'cantarines' del colegio de San Ildefonso están más que preparados para encontrarse con situaciones de este tipo, y como ya hemos visto en el pasado, este número se canta como realmente debería: "¡Cero!". Una de las pedreas más cortas.