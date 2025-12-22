41716, el penúltimo de los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025

Ya sólo queda uno de los quintos premios por salir en este sorteo de la Lotería de Navidad. Recuerda que Hacienda no se lleva nada de estos premios, que no están sujetos al gravamen especial de la Agencia Tributaria.

¡Cada vez queda menos! Con este 41716, ya son siete los quintos premios de la Lotería de Navidad de 2025 que han salido de los bombos en el Teatro Real de Madrid. Este séptimo quinto premio ha caído en once localidades distintas: Madrid, Arganda del Rey (Madrid), Algete (Madrid), Segovia, Murcia, Sevilla, San Sebastián, Caravaca de la Cruz (Murcia), Ourense, Tarragona y Toledo.

6.000 euros es la cantidad que se lleva cada décimo premiado (60.000 si se tiene una serie completa, que está compuesta por 10 décimos). Y 6.000 euros es lo que se lleva cada afortunado porque, a diferencia de lo que ocurre con el Gordo, el segundo y el tercer premio, los quintos, igual que los cuartos, se cobran íntegros, sin retenciones. Esto se debe a que el gravamen especial al que están sujetos los premios de la Lotería de Navidad —y, en general, los premios de cualquier sorteo o lotería— sólo afecta a todo lo que supere los 40.000 euros. Por lo que se trata de una buena y una no tan buena noticia: la 'mala', que con este número no te ha tocado el Gordo; la buena, que todo lo que reparte es para ti.

Y como aún hay otros premios (además de la pedrea), estás a tiempo de utilizar el Lotómetro para comprobar todos tus décimos a la vez. Sólo tienes que incluir los números y la cuantía que juegas por cada uno de ellos, y una vez que termine el sorteo —o cuando quieras, pero te recomendamos que lo hagas una vez finalizado— pulsar el botón de 'Comprobar'. Da igual las veces que lo hagas: siempre que abras el Lotómetro desde el mismo dispositivo, tendrás disponibles todos tus números.

Para cobrar los quintos premios no basta con acudir a una administración de Lotería: aquí sólo se pueden canjear los premios de la pedrea —100 euros por décimo, 1.000 por serie— y la mayoría de las aproximaciones a premios; concretamente, cualquier premio por debajo de los 2.000 euros; para todo lo que supere esta cantidad, habrá que acudir a una entidad bancaria de las dos autorizadas por SELAE, CaixaBank o BBVA.

Después de este, sólo queda por cantar un último quinto premio. De los cinco grandes, es obvio que el quinto premio es el más probable: salen ocho números que reparten quintos premios, por lo que por cada número con el que jugamos tenemos ocho probabilidades entre 100.000 de que nos caigan los 6.000 euros, cuatro veces más que un cuarto premio (que se reparten dos) y ocho veces más de que nos toque el Gordo, el segundo o el tercero.

En 2025, uno de los grandes protagonistas ha sido un quinto premio... de 1995: es el décimo que protagoniza el anuncio de la Lotería de Navidad de este año. En el spot, una pareja localiza al propietario de un décimo enmarcado que compra en el mítico Rastro de Madrid, un abuelo que optó por no cobrarlo (eran 720.000 pesetas de la época) porque detrás de la papeleta su hija le había puesto en un mensaje que iba a ser abuelo. En 2023, un quinto premio se convirtió en el pequeño milagro navideño para Emilio, un vecino de San Fernando (Cádiz), que estaba pasando una mala racha y que gracias a esos 6.000 euros pudo pasar la Nochebuena "en condiciones" y ayudó a que sus hijos tuvieran sus ansiados regalos de Reyes.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.