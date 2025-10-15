10 fechas clave de 2025 para comprar un décimo de Lotería de Navidad... pero no 'online'

La mítica 'Manoli' en el sorteo de la Lotería de Navidad de 2024 en el Teatro Real de Madrid

Una de las supersticiones relacionadas con la Lotería de Navidad reside en la elección de los números: estas son algunas fechas importantes en este último año 2025 que pueden formar la combinación de un décimo.

Elegir un número para la Lotería de Navidad no es fácil. La superstición viene de la mano de este sorteo, que cada año se celebra el mismo día —el 22 de diciembre—, y para muchos la importancia reside en la selección de los cinco dígitos que conforman la combinación que cada uno espera que sea la ganadora. El Gordo, que reparte 400.000 euros (antes de impuestos) por décimo, no es un premio enorme, pero por su carácter social, el primer premio de la Lotería de Navidad levanta mucha ilusión entre los españoles.

Muchos eligen, año tras año, la misma combinación; otros escogen sus números de manera aleatoria; pero también los hay que buscan fechas relevantes para componer sus décimos. Y aunque la mayoría optan por fechas importantes a título individual o personal —la fecha de nacimiento de un hijo, del aniversario con una pareja o en la que perdió a un ser querido—, también los hay que buscan en los acontecimientos relevantes del año. Y 2025 ha tenido los suyos.

Es importante, si eres de estos últimos, saber que los décimos de Lotería de Navidad que terminan en 25 no se pueden comprar online: no todos los números están disponibles para su venta por Internet y entre ellos están, cada año, los décimos cuyos últimos dos dígitos coinciden con el año en el que nos encontramos. Es decir, este año no se pueden conseguir por Internet los décimos de Navidad que terminan en 25. Pero hay muchas posibilidades, para todos los gustos, a la hora de elegir fechas clave de cara al sorteo:

Aunque sea una noticia relevante para muchos, un hito cultural del año es el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, después de meses de rumores y un año y un día después de la salida de Leire Martínez de la banda. Eso sí, esta fecha es difícilmente convertible a un décimo de Lotería de Navidad, ya que la noticia se conoció el 15 de octubre, por lo que la combinación que se conformaría sería de seis dígitos. De cinco dígitos sí serían, por ejemplo, las fechas en las que murieron el vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne (22725), la naturalista Jane Goodall (11025) o el actor estadounidense Robert Redford (16925).