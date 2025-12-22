El 5.º quinto premio de la Lotería de Navidad, 61366, reparte otros 6.000 euros (y solo quedan 3)

Cada año, en el sorteo de Navidad se reparten muchos millones en forma de muchos premios. El segundo más repetido (además de la pedrea) es el quinto premio. ¡Ya han salido cinco de los ocho!

¡El 61366 es el quinto de los ocho quintos premios de la Lotería de Navidad 2025! Este premio, que ha sido cantado por Agustín Nicanor Bikoro Mangue y Aziel Kyron Abas Limbaga, ha dejado doce localidades agraciadas: Madrid, Albacete, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Granada, Huelma (Jaén), Guijuelo (Salamanca), Gandía (Valencia), Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Zamora, Xinzo de Limia (Ourense) y Ourense.

Los quintos son los pequeños de los grandes premios del sorteo: reparten 60.000 euros por serie, es decir, 6.000 euros por décimo. Y aunque son los pequeños, son un poquito más grandes que el quinto premio de 1995, protagonista del emotivo anuncio de la Lotería de Navidad de 2025. En aquella época, el premio era de 720.000 pesetas, lo que equivaldría a unos 4.300 euros.

Para cobrar un quinto premio, no tienes más que acudir a una de las dos sedes bancarias autorizadas por SELAE (CaixaBank y BBVA) y después de unos trámites de identificación, canjear tu décimo por el dinero. Y, a diferencia de lo que ocurre con el Gordo u otros premios mayores, los quintos premios se cobran íntegros: Hacienda no se lleva nada del 'pastel' de los quintos, ya que el gravamen especial a premios de sorteos y loterías sólo afecta a los premios que superen los 40.000 euros.

¿Qué puedes comprar con un quinto premio?

Lo cierto es que para comprar cosas importantes como una casa o un coche, un quinto premio no es suficiente. Ni siquiera con el Gordo es viable adquirir una propiedad en 2025 en muchos puntos de España, dado el elevado coste de la vivienda. Pero los 6.000 euros de un quinto premio pueden venir bien para generar un pequeño colchón de ahorro para posibles urgencias. Como siempre, los españoles acuden a los premios de la Lotería de Navidad para 'tapar agujeros'.

Pero sin agujeros que tapar, 6.000 euros pueden ser suficientes para hacer algún viaje pendiente, una escapada para descansar, tomar aire y desconectar o para hacer esa pequeña 'ñapa' en casa tan necesaria.

